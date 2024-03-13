Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Ирак до конца апреля для укрепления двусторонних отношений и обсуждения вопросов экономического сотрудничества, региональной безопасности и борьбы с терроризмом.

Заместитель главы турецкого МИД Ахмет Йылдыз, находясь с официальным визитом в Багдаде, сообщил о предстоящей поездке президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Ирак, которая, по его словам, может состояться до конца апреля.

Грядущий визит президента Эрдогана является свидетельством растущей дипломатической активности в регионе и отражает стремление Турции и Ирака к укреплению двустороннего сотрудничества. В преддверии этого значимого события Йылдыз проведет переговоры со своим иракским коллегой в стенах Министерства иностранных дел Ирака. "Предстоящая встреча с нашими партнерами в МИД Ирака будет посвящена детальному рассмотрению текущего состояния отношений. Мы приложим все усилия для тщательной подготовки предстоящей министерской встречи и визита нашего президента", - отметил заместитель министра.

Этот дипломатический шаг свидетельствует о взаимном стремлении Турции и Ирака к расширению сотрудничества в различных сферах, включая экономическое партнерство, обеспечение региональной безопасности и совместную борьбу с угрозой терроризма. Предстоящий визит президента Эрдогана призван придать новый импульс развитию двусторонних связей и способствовать укреплению стабильности в регионе.



Аналитики отмечают, что визит Эрдогана в Ирак может открыть новую страницу в двусторонних отношениях, предоставив платформу для обсуждения широкого спектра вопросов, включая экономическое сотрудничество, борьбу с терроризмом и региональную стабильность. В частности, ожидается, что в центре внимания окажутся вопросы сотрудничества в сфере энергетики и водных ресурсов, которые имеют критическое значение для обеих стран.



Также предполагается, что визит укрепит дипломатические узы между Анкарой и Багдадом, способствуя развитию более глубокого и всестороннего партнерства. В контексте текущих региональных вызовов, такое сотрудничество может стать ключом к обеспечению долгосрочной стабильности и процветания на Ближнем Востоке.



В целом, грядущий визит президента Эрдогана в Ирак выглядит как шаг к укреплению диалога и взаимопонимания между двумя важными игроками региона, что безусловно окажет влияние на широкий спектр региональных и международных вопросов.