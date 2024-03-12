Специалисты РКК "Энергия" успешно провели операцию по стыковке пилотируемого корабля "Союз МС-25" с переходным отсеком ракеты-носителя "Союз-2.1а" в рамках подготовки к запуску на Международную космическую станцию (МКС). Экипаж готовится к старту после завершения подготовительных тренировок и испытаний.

Специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергия" успешно завершили операцию по состыковке пилотируемого корабля "Союз МС-25" с переходным отсеком космической головной части ракеты-носителя "Союз-2.1а". Этот важный этап подготовки предстоящего старта прошел в монтажно-испытательном корпусе на космодроме Байконур.

По сообщению пресс-службы Роскосмоса, бригада высококвалифицированных специалистов провела стыковку с особой тщательностью, обеспечив герметичность стыков и безупречное функционирование всех систем. Теперь кораблю "Союз МС-25" предстоит пройти цикл заключительных комплексных испытаний перед запланированным стартом к Международной космической станции.

Экипаж очередной экспедиции, которому предстоит работа на орбитальном комплексе, уже приступил к завершающей фазе предполетной подготовки на космодроме. Командир корабля Олег Кононенко и бортинженеры Николай Чуб и Лорен Чапелл прошли полный курс тренировок, включая отработку нештатных ситуаций на тренажерах.



"Союз МС-25" станет первым российским пилотируемым кораблем, который отправится к МКС после возобновления полетов в прошлом году. Напомним, что в 2022 году пуски были приостановлены из-за проводившихся работ по устранению проблем в двигателях третьей ступени ракеты-носителя.



По расчетам балистиков, стыковка "Союза МС-25" с МКС должна состояться через двое суток после старта. На борту станции экипаж проведет порядка 190 суток, выполняя широкую программу научных экспериментов и регламентных работ по обслуживанию систем орбитального комплекса.



Точная дата запуска пока не объявлена, однако, по неофициальным данным, он может состояться уже в первой декаде апреля. Ожидается, что вскоре Роскосмос озвучит состав основного и дублирующего экипажей предстоящей миссии.