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Канада выделяет $60 млн на поддержку миссии ООН по обеспечению безопасности на Гаити
Правительство Канады объявило о решении предоставить $60 млн для поддержки миссии ООН по обеспечению безопасности на Гаити. Средства будут направлены на укрепление потенциала миссии в сфере защиты мирных жителей, обеспечения верховенства права и содействия политическому диалогу.

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Министр внешних дел Канады, Мелани Жоли, объявила о планах канадского правительства выделить финансирование в размере 60 миллионов долларов на поддержку миссии ООН, направленной на стабилизацию ситуации в Гаити.
Фото: Министр внешних дел Канады Мелани Жоли

Согласно заявлению, Канада продлит финансирование миссии ООН по поддержанию мира в Гаити (МООНПМГ). Канадские миротворцы присутствуют в составе миссии с 2004 г. На сегодняшний день в миссии работают 63 канадских военнослужащих и полицейских.

МООНПМГ была развернута в 2004 году после смещения президента Гаити Жана-Бертрана Аристида. Целью миссии является стабилизация обстановки в стране, реформирование силовых структур и органов власти. Несмотря на проделанную миссией работу, Гаити по-прежнему остается нестабильным государством с высоким уровнем преступности и бедности.

Продление мандата миссии ООН и выделение Канадой дополнительного финансирования позволит продолжить реализацию программ по укреплению полицейских сил, правовой системы и гражданского общества в Гаити, отметила глава канадской дипломатии.

#безопасность #оон #канада #международное сотрудничество #гуманитарная помощь #гаити #финансовая помощь #миротворчество #миссия оон #политический кризис
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