Правительство Канады объявило о решении предоставить $60 млн для поддержки миссии ООН по обеспечению безопасности на Гаити. Средства будут направлены на укрепление потенциала миссии в сфере защиты мирных жителей, обеспечения верховенства права и содействия политическому диалогу.

Министр внешних дел Канады, Мелани Жоли, объявила о планах канадского правительства выделить финансирование в размере 60 миллионов долларов на поддержку миссии ООН, направленной на стабилизацию ситуации в Гаити.

Фото: Министр внешних дел Канады Мелани Жоли



Согласно заявлению, Канада продлит финансирование миссии ООН по поддержанию мира в Гаити (МООНПМГ). Канадские миротворцы присутствуют в составе миссии с 2004 г. На сегодняшний день в миссии работают 63 канадских военнослужащих и полицейских.



МООНПМГ была развернута в 2004 году после смещения президента Гаити Жана-Бертрана Аристида. Целью миссии является стабилизация обстановки в стране, реформирование силовых структур и органов власти. Несмотря на проделанную миссией работу, Гаити по-прежнему остается нестабильным государством с высоким уровнем преступности и бедности.



Продление мандата миссии ООН и выделение Канадой дополнительного финансирования позволит продолжить реализацию программ по укреплению полицейских сил, правовой системы и гражданского общества в Гаити, отметила глава канадской дипломатии.