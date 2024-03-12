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Министр внешних дел Канады, Мелани Жоли, объявила о планах канадского правительства выделить финансирование в размере 60 миллионов долларов на поддержку миссии ООН, направленной на стабилизацию ситуации в Гаити.
Согласно заявлению, Канада продлит финансирование миссии ООН по поддержанию мира в Гаити (МООНПМГ). Канадские миротворцы присутствуют в составе миссии с 2004 г. На сегодняшний день в миссии работают 63 канадских военнослужащих и полицейских.
МООНПМГ была развернута в 2004 году после смещения президента Гаити Жана-Бертрана Аристида. Целью миссии является стабилизация обстановки в стране, реформирование силовых структур и органов власти. Несмотря на проделанную миссией работу, Гаити по-прежнему остается нестабильным государством с высоким уровнем преступности и бедности.
Продление мандата миссии ООН и выделение Канадой дополнительного финансирования позволит продолжить реализацию программ по укреплению полицейских сил, правовой системы и гражданского общества в Гаити, отметила глава канадской дипломатии.