Бойтесь данайцев, дары приносящих.

В столице США, Вашингтоне, 12 марта с.г. Палома Адамс-Аллен, занимающая должность первого заместителя руководителя Агентства США по международному развитию (АМР), официально заявила о планах американского правительства выделить сумму в $52 миллиона для поддержания инициатив, целью которых является укрепление экономической устойчивости и демократических ценностей в Армении в бюджетном 2025 году.

Фото: Первый заместитель руководителя Агентства США по международному

развитию Палома Адамс-Аллен На пресс-конференции, проведенной в Вашингтоне, Адамс-Аллен подчеркнула важность стратегического партнерства между США и Арменией и выразила уверенность в том, что предложенная финансовая помощь будет способствовать углублению сотрудничества между двумя нациями.



«Наши усилия нацелены не только на непосредственную поддержку армянского народа, но и на укрепление институтов демократии, прав человека, а также на стимулирование экономического роста и инноваций», - заявила Адамс-Аллен.

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Пакет финансовой помощи предполагает распределение средств на различные программы, включая поддержку малого и среднего бизнеса, образование и профессиональную подготовку, а также укрепление гражданского общества и независимых медиа. Особое внимание будет уделено проектам, способствующим укреплению правовой системы и борьбе с коррупцией.



Кроме того, значительная часть средств будет направлена на поддержку энергетической независимости Армении и развитие альтернативных источников энергии, что имеет особую важность в контексте глобальных климатических вызовов и обеспечения региональной безопасности.



В рамках брифинга также были обсуждены текущие вызовы, с которыми сталкивается Армения, в том числе необходимость восстановления после недавних конфликтов в регионе, а также пандемия COVID-19, которая оказала значительное влияние на экономику страны.



Предложение американской администрации еще должно пройти одобрение Конгресса США, который рассмотрит бюджетную заявку в ходе своих очередных сессий. В случае одобрения, средства будут распределены через АМР, которое имеет опыт реализации подобных программ во многих странах мира.



Заявление Адамс-Аллен вызвало положительную реакцию среди представителей армянского правительства и местных НПО, которые выразили надежду на дальнейшее углубление взаимодействия с международными партнерами и усиление демократических процессов в стране.