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Оборонные компании Европы разрабатывают лазерное оружие второго поколения на основе DragonFire
Ведущие оборонные компании Европы, включая MBDA, Leonardo и QinetiQ, работают над проектами "второго поколения" лазерных систем вооружений, основанных на технологиях прототипа DragonFire. Эти передовые лазерные системы смогут использоваться как на море, так и на суше, открывая новую эру в современном вооружении.

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Ведущие оборонные компании Европы объединяют усилия для создания передовых лазерных систем, способных изменить правила игры на поле боя. Официальные представители MBDA, Leonardo и QinetiQ подтвердили, что они работают над проектами "второго поколения" лазерных систем, основанных на технологиях и методах, проверенных в прототипе DragonFire.
Фото: Демонстратор LDEW DragonFire DragonFire, разработанный совместно с Лабораторией оборонной науки и технологий Великобритании (Dstl), стал первым шагом в создании революционных лазерных вооружений. Теперь эти ведущие оборонные гиганты стремятся вывести эту технологию на новый уровень.

Согласно экспертам, новые лазерные системы смогут использоваться как на море, так и на суше, предлагая универсальные решения для различных боевых сценариев. В морском применении лазерное оружие сможет эффективно противодействовать быстроходным прибрежным ударным кораблям, беспилотным летательным аппаратам и системам разведки, рекогносцировки и наблюдения.

На суше эти передовые системы могут стать мощным средством борьбы с наземными целями, обеспечивая точное и безопасное поражение даже на значительных расстояниях. Лазерные лучи, способные концентрировать огромную энергию в узком луче, могут выводить из строя электронику, системы наведения и другие важные компоненты военной техники.

Хотя детали проектов держатся в секрете, источники сообщают, что новые лазерные системы будут более компактными, мощными и точными, чем их предшественники. Ожидается, что они станут важным дополнением к существующему арсеналу вооружений, открывая новые тактические возможности для военных.

Гонка вооружений вступает в новую эру, где лазерные технологии играют ключевую роль. Эксперты предупреждают, что эти разработки могут изменить баланс сил на мировой арене, побуждая другие страны активизировать собственные программы лазерного оружия. Неизбежно возникнут вопросы о регулировании и контроле над этими мощными системами, чтобы избежать эскалации конфликтов.

#бпла #лазерное оружие #dragonfire #qinetiq #второе поколение #leonardo #mbda #морской оборонительный потенциал #система направленной энергии
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