Индия достигла нового оборонного рубежа, успешно запустив ракету «Агни-5», способную нести ядерный заряд на расстояние свыше 5 000 км. Этот шаг укрепляет стратегический потенциал страны и подчеркивает ее технологические достижения в области баллистических ракет.

Индия провела успешный запуск своей самой мощной межконтинентальной баллистической ракеты «Агни-5». Испытание прошло на полигоне на острове Абдул Калам у восточного побережья страны. Ракета стартовала в 9:53 11 марта с.г. по местному времени и, пролетев около 5000 км, поразила заданную цель в Индийском океане.

Фото: Старт индийской МБР “Агни-5”

Ракета «Агни-5», которую разработали и испытали инженеры Организации оборонных исследований и разработок (DRDO), способна доставлять ядерный заряд на расстояние более 5 000 километров. Это испытание продемонстрировало точность и надежность системы, что ставит Индию в один ряд с ведущими мировыми ядерными державами, обладающими межконтинентальными баллистическими ракетами.

Запуск был осуществлен с интегрированного испытательного полигона на острове Абдул Калам, расположенного в заливе Бенгалии. По заявлениям официальных представителей, ракета следовала заданной траектории и успешно достигла предназначенной цели. Весь процесс сопровождался реальным временем мониторинга, что позволило собрать ценные данные для дальнейшего анализа.



Премьер-министр Индии, Нарендра Моди, прокомментировал успешное испытание как «грандиозный успех» и заявил, что это укрепит национальную безопасность и защитит интересы страны на международной арене. «Агни-5» - это символ технологического прогресса и стратегической автономии Индии.



Аналитики отмечают, что запуск «Агни-5» носит не только оборонительный характер, но и имеет значительные политические и стратегические последствия для региона, особенно в контексте напряженности отношений с соседними Китаем и Пакистаном. Этот шаг, вероятно, вызовет обсуждение в международном сообществе относительно гонки вооружений и региональной стабильности.



Индийское правительство утверждает, что их ядерная программа имеет исключительно мирные цели, и что страна стремится к сотрудничеству и поддержанию регионального мира. Однако, этот последний успешный запуск подчеркивает решимость Индии обеспечить свою оборону в условиях меняющегося глобального ландшафта безопасности.