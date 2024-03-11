11 марта 2024 года Морские силы самообороны Японии ввели в эксплуатацию дизель-электрическую подводную лодку "Дзингэй" - третью субмарину класса "Тайгэй". Церемония состоялась на верфи Mitsubishi Heavy Industries в Кобе. Субмарины этого класса оснащены передовыми системами и призваны усилить возможности подводного флота Японии.

Морские силы самообороны Японии значительно усилили свой подводный флот, приняв на вооружение новейшую дизель-электрическую подлодку "Дзингэй". Это третья субмарина типа "Тайгэй", которая была спущена на воду во время торжественной церемонии на верфи Mitsubishi Heavy Industries в Кобе.

Фото: ДЭПЛ "Дзингэй", Япония Новый подводный корабль "Дзингэй" представляет собой вершину инженерной мысли и технологического прогресса в области подводного кораблестроения. Он оснащен последними достижениями в области шумоподавления, что делает его практически невидимым для современных средств поиска и обнаружения. Кроме того, субмарина оборудована передовыми системами навигации и связи.

"Дзингэй" является продолжением стратегии Японии по модернизации своего подводного флота в ответ на растущие геополитические напряженности в регионе, особенно в свете усиливающегося военного присутствия Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Субмарины класса "Тайгэй" заменяют устаревшие подлодки класса "Ояшио" и представляют собой более современные и мощные боевые единицы.

реклама "Эти новые субмарины значительно повысят наши возможности по обеспечению безопасности в регионе и за его пределами," – заявил представитель Морских сил самообороны Японии во время церемонии. "Мы продолжим развивать и усовершенствовать наш флот, чтобы отвечать современным вызовам."

По данным оборонных экспертов, "Дзингэй" имеет водоизмещение около 3000 тонн и способен действовать на глубинах, недоступных для многих аналогичных субмарин других стран. Подводная лодка также оборудована новейшими торпедами и ракетами, что позволяет ей вести борьбу с кораблями противника, а также атаковать наземные цели.



Принятие в строй подлодки "Дзингэй" – это еще один шаг в укреплении оборонного потенциала Японии, и подчеркивает стремление страны к поддержанию стабильности и мира в условиях меняющегося международного ландшафта. Это событие несомненно привлечет внимание международного сообщества и станет предметом обсуждения среди региональных держав.