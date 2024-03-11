Пекин направил дипломатический протест Нью-Дели после того, как премьер-министр Индии Нарендра Моди официально открыл туннель «Села», улучшающий доступность спорного региона Аруначал-Прадеш. Китай, называющий эту территорию Цаннань и считающий её своей, решительно выступает против развития инфраструктуры в этом районе, подчеркивая серьезность вопроса суверенитета.

Китай резко раскритиковал недавнее открытие премьер-министром Индии Нарендрой Моди стратегически важного туннеля "Села" в спорном гималайском регионе Аруначал-Прадеш. Этот туннель призван облегчить быструю переброску индийских войск к линии фактического контроля, разделяющей Индию и Китай вдоль оспариваемой границы.

В официальном заявлении МИД Китая выразил "решительный протест" в связи с развитием инфраструктуры в районе Аруначал-Прадеш. Пекин считает этот регион частью своей территории, называя его Южным Тибетом или Цаннань.

"Китайское правительство никогда не признавало так называемый "Аруначал-Прадеш", созданный Индией на местном уровне. Мы решительно выступаем против любых действий, нарушающих территориальную целостность и суверенитет Китая", - говорится в заявлении китайского МИДа.

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Открытие 9-километрового туннеля "Села" ознаменовало важный этап в развитии транспортной инфраструктуры вдоль линии фактического контроля в районе Восточных Гималаев. Премьер-министр Моди охарактеризовал это событие как "замечательное достижение" для обеспечения безопасности страны.



Отношения между Индией и Китаем остаются напряженными из-за нерешенного территориального спора вокруг их горной границы. В 2020 году произошли кровопролитные столкновения между военными двух стран в районе Ладакха, что привело к гибели десятков солдат с обеих сторон.



Эксперты предупреждают, что новый туннель может еще больше обострить напряженность в отношениях между двумя ядерными державами. Аналитики призывают стороны к сдержанности и возобновлению дипломатических переговоров для разрешения пограничного кризиса в интересах региональной стабильности.