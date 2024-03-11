Министр иностранных дел Японии Йоко Камикава пригрозила демонтировать два китайских исследовательских буя возле спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, если Пекин не выведет их в течение 30 дней. Китай назвал эти угрозы "неприемлемыми".

Ситуация в Восточно-Китайском море резко обострилась после того, как министр иностранных дел Японии Йоко Камикава выступила с жестким заявлением, пригрозив демонтировать два китайских исследовательских буя в непосредственной близости от спорных островов Сенкаку (кит. Дяоюйдао).

По словам Камикавы, буи QF-212 и QF-223, установленные Пекином в 170 км к северу и 80 км к северо-западу от необитаемых островов, являются "вопиющим нарушением суверенитета Японии" над этой территорией. Она заявила, что если Китай не выведет буи в течение 30 дней, Токио примет "решительные односторонние меры" и заменит их японскими буями для сбора метеорологических данных.

"Территориальные воды вокруг Сенкаку принадлежат Японии, и мы больше не будем мириться с подобными провокациями со стороны Китая", - заявила глава японского внешнеполитического ведомства на экстренной пресс-конференции.

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Спорные острова, необитаемые, но богатые рыбными ресурсами и потенциальными запасами нефти и газа, находятся под контролем Японии с 1972 года. Однако на них также претендует Китай, называя их Дяоюйдао и считая своей неотъемлемой территорией.



Это заявление Токио стало очередной вспышкой напряженности в многолетнем территориальном споре между двумя азиатскими державами. Ситуацию усугубляют растущие территориальные амбиции Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также обострившееся в последние годы геополитическое соперничество Пекина и Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



Реакция Пекина последовала незамедлительно. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь назвал угрозы Токио "абсолютно неприемлемыми" и предупредил об "контрмере", если Япония действительно пойдет на демонтаж буев.



Подобная риторика с обеих сторон лишь обостряет и без того напряженную ситуацию вокруг островов.