Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон публично предложил подход «обмена кольцами», при котором Великобритания получит от Германии крылатые ракеты TAURUS, а взамен предоставит Украине дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow от британских вооруженных сил. Это предложение потенциально может стать беспроигрышной ситуацией для всех вовлеченных сторон.

На днях министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон публично предложил обмен, при котором Великобритания получит от Германии крылатые ракеты TAURUS, а взамен предоставит Украине дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow из состава британских вооруженных сил.

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Однако канцлер Германии Олаф Шольц отверг идею предоставления Украине ракет TAURUS, вероятно, из-за опасений, что Германия станет стороной конфликта из-за размещения такого оружия. Тем не менее, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что она открыта для поиска решения через предложение об «обмене», выдвинутое ее британским коллегой. Предлагаемый обмен предполагает, что Великобритания передаст Украине некоторое количество своих крылатых ракет Storm Shadow, в то время как Германия предоставит Великобритании эквивалентную стоимость ракет TAURUS. Это позволило бы Германии избежать прямого вооружения Украины, но при этом внести свой вклад в оборону страны. В то же время Великобритания получит современные ракеты TAURUS, которые могли бы усилить ее собственный военный потенциал.

В предложении также подчеркивается важность международного сотрудничества в решении сложных проблем безопасности. Работая вместе, Германия и Великобритания могли бы укрепить свою обороноспособность, а также внести свой вклад в стабильность в регионе в целом.

Пока неясно, будет ли в конечном итоге реализован предложенный «обмен кольцами». Однако тот факт, что оба министра иностранных дел выразили готовность рассмотреть эту идею, является опасным шагом на пути к поиску решения вопроса о поставки ракет Украине.