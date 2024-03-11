Корпус морской пехоты США выбрал General Dynamics Land Systems и Textron Systems Corporation для разработки и производства прототипа разведывательного танка для программы Advanced Reconnaissance Vehicle 30mm Autocannon (ARV-30). Обе компании были выбраны на основе их большого опыта в разработке и производстве бронетехники для военных.

Морская пехота США (USMC) заявила о выборе компаний General Dynamics Land Systems и Textron Systems Corporation для создания и изготовления образцов нового боевого машины в рамках программы Advanced Reconnaissance Vehicle с 30-мм автоматической пушкой (ARV-30). Об этом стало известно от компании Ground Combat Systems, которая курирует проект.

Фото: GDLS и Textron Программа ARV-30 направлена на замену существующего семейства легких бронированных машин (LAV), используемых в настоящее время. Ожидается, что в ходе двухлетнего проекта будет определен преемник LAV. Согласно документу, подготовленному Исследовательской службой Конгресса, стоимость этой инициативы может составить от $1,8 млрд до $6,8 млрд в течение пятилетнего периода, если прототип окажется успешным.

Это заявление не стало неожиданностью, поскольку обе компании уже объявили в январе, что они завершили разработку и внутреннее тестирование своих машин для выполнения задач командования, управления, связи и разведки. БРЭМ-30 будет иметь необитаемую башню и интегрированный комплекс вооружения с полностью стабилизированной 30-мм пушкой фирмы Kongsberg Defence and Aerospace, которая также используется в 30-мм пушке-амфибии (ACV-30).



Хотя точные характеристики прототипа БРЭМ-30 еще не раскрыты, решение Корпуса знаменует собой значительный шаг вперед в модернизации его разведывательных возможностей. General Dynamics Land Systems и Textron Systems Corporation, признанные лидеры отрасли в области оборонных технологий, теперь будут сотрудничать, чтобы воплотить в жизнь эту инновационную машину, потенциально устанавливая новый стандарт для военных разведывательных машин.



По мере продвижения процесса разработки КМП США и выбранные компании столкнутся с многочисленными проблемами, включая успешную интеграцию башни и системы вооружения, выполнение строгих требований корпуса к мобильности и обеспечение того, чтобы конечный продукт был экономически эффективным и эффективным для военных. Ожидается, что программа ARV-30 изменит правила игры для разведывательных возможностей КМП США, предоставив более совершенную и адаптируемую платформу для поддержки целей миссии.

