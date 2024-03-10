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Контактная группа "Рамштайн" проведет десятое заседание по военной помощи Украине
19 марта на авиабазе Рамштайн в Германии состоится очередное заседание контактной группы по военному содействию Украине.

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Министерство обороны США объявило, что очередное заседание контактной группы по военному содействию Украине, известной как формат "Рамштайн", состоится 19 марта на базе ВВС США в Германии. Встреча пройдет на авиабазе Рамштайн, расположенной в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.
Фото: ВикипедияКонтактная группа "Рамштайн" была создана в апреле 2022 года с целью координации военной помощи Украине со стороны стран-партнеров в условиях продолжающегося конфликта с Россией. В рамках этого формата представители оборонных ведомств более 50 государств регулярно собираются для обсуждения текущих потребностей украинских вооруженных сил и согласования поставок вооружений, военной техники и другой необходимой помощи.

Предстоящее заседание станет уже десятым по счету с момента создания группы. Ожидается, что в ходе встречи будут рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления обороноспособности Украины, в том числе путем предоставления современных систем вооружений и увеличения объемов военной помощи.

Особое внимание, по словам источников в Пентагоне, будет уделено обсуждению поставок танков западного образца, в частности немецких Leopard 2 и американских Abrams, о передаче которых Киеву было объявлено ранее. Кроме того, планируется затронуть темы обучения украинских военнослужащих работе с новыми видами вооружений и координации действий стран-доноров в вопросах материально-технического обеспечения украинской армии.

Представители Украины неоднократно подчеркивали важность формата "Рамштайн" для укрепления обороноспособности страны и противодействия российской агрессии. В Киеве рассчитывают, что предстоящая встреча позволит не только согласовать новые поставки вооружений, но и ускорить выполнение ранее достигнутых договоренностей.

Между тем, в Москве продолжают критиковать военную помощь Запада Украине, расценивая ее как прямое вмешательство в конфликт и фактор, препятствующий мирному урегулированию. В российском МИДе заявили, что поставки вооружений Киеву лишь ведут к эскалации напряженности и затягиванию боевых действий.

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