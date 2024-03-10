19 марта на авиабазе Рамштайн в Германии состоится очередное заседание контактной группы по военному содействию Украине.

Министерство обороны США объявило, что очередное заседание контактной группы по военному содействию Украине, известной как формат "Рамштайн", состоится 19 марта на базе ВВС США в Германии. Встреча пройдет на авиабазе Рамштайн, расположенной в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

Фото: ВикипедияКонтактная группа "Рамштайн" была создана в апреле 2022 года с целью координации военной помощи Украине со стороны стран-партнеров в условиях продолжающегося конфликта с Россией. В рамках этого формата представители оборонных ведомств более 50 государств регулярно собираются для обсуждения текущих потребностей украинских вооруженных сил и согласования поставок вооружений, военной техники и другой необходимой помощи.

Предстоящее заседание станет уже десятым по счету с момента создания группы. Ожидается, что в ходе встречи будут рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления обороноспособности Украины, в том числе путем предоставления современных систем вооружений и увеличения объемов военной помощи.



Особое внимание, по словам источников в Пентагоне, будет уделено обсуждению поставок танков западного образца, в частности немецких Leopard 2 и американских Abrams, о передаче которых Киеву было объявлено ранее. Кроме того, планируется затронуть темы обучения украинских военнослужащих работе с новыми видами вооружений и координации действий стран-доноров в вопросах материально-технического обеспечения украинской армии.



Представители Украины неоднократно подчеркивали важность формата "Рамштайн" для укрепления обороноспособности страны и противодействия российской агрессии. В Киеве рассчитывают, что предстоящая встреча позволит не только согласовать новые поставки вооружений, но и ускорить выполнение ранее достигнутых договоренностей.



Между тем, в Москве продолжают критиковать военную помощь Запада Украине, расценивая ее как прямое вмешательство в конфликт и фактор, препятствующий мирному урегулированию. В российском МИДе заявили, что поставки вооружений Киеву лишь ведут к эскалации напряженности и затягиванию боевых действий.