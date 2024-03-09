В ближайшем будущем Военно-морские силы Южной Кореи планируют оснастить два типа неустановленных кораблей беспилотниками Camcopter S-100 производства австрийской компании Schiebel.

В ближайшем будущем Военно-морские силы Южной Кореи планируют значительно усилить свои возможности с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) производства австрийской компании Schiebel. Согласно официальному сообщению, два типа неустановленных кораблей будут оснащены беспилотниками Camcopter S-100.

Camcopter S-100 - это многоцелевой беспилотник, способный выполнять широкий спектр задач, включая наблюдение, разведку, целеуказание и доставку грузов. Он обладает вертикальным взлетом и посадкой, что делает его идеальным для использования на кораблях. БПЛА может развивать скорость до 200 км/ч и оставаться в воздухе до 6 часов.



Согласно заявлению представителя Военно-морских сил Южной Кореи, решение об оснащении кораблей беспилотниками Camcopter S-100 было принято после тщательного изучения возможностей различных БПЛА. "Camcopter S-100 лучше всего подходит для наших потребностей, - сказал представитель. - Он может выполнять различные задачи, включая наблюдение и разведку, и способен работать в сложных погодных условиях".



Ожидается, что оснащение кораблей беспилотниками Camcopter S-100 значительно усилит возможности Военно-морских сил Южной Кореи в области наблюдения и разведки. БПЛА будут использоваться для мониторинга морских границ и выявления возможных угроз. Кроме того, они смогут обеспечить поддержку с воздуха при проведении операций по борьбе с терроризмом и пиратством.



Представители Schiebel отметили, что компания готова предоставить все необходимое оборудование и техническую поддержку для оснащения кораблей Военно-морских сил Южной Кореи беспилотниками Camcopter S-100. "Мы рады сотрудничеству с Военно-морскими силами Южной Кореи и готовы предоставить им наши лучшие решения для усиления их возможностей", - сказал представитель компании.



Ожидается, что оснащение кораблей беспилотниками Camcopter S-100 будет завершено в течение ближайших двух лет. После этого Военно-морские силы Южной Кореи смогут значительно улучшить свою боевую готовность и эффективность в выполнении различных операций.



Это решение Военно-морских сил Южной Кореи стало еще одним шагом в развитии беспилотных технологий в военной сфере. Все больше стран мира осознают преимущества использования БПЛА и вкладывают средства в их разработку и приобретение. Ожидается, что в ближайшие годы беспилотные летательные аппараты станут неотъемлемой частью военных сил многих стран мира.