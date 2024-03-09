Береговая охрана Тайваня приняла на вооружение третий патрульный корабль «Юньлинь» класса «Цзяи». Корабль предназначен для патрулирования, проведения спасательных операций и защиты рыболовства. Также состоялось крещение четвертого корабля этого класса - «Тайбэй». К 2027 году планируется довести численность кораблей Береговой охраны до 141 единицы.

В ответ на растущие вызовы в области безопасности, Тайвань продолжает наращивать свой береговой флот, приняв на вооружение третий патрульный корабль "Юньлинь" класса "Цзяи". Церемония передачи состоялась сегодня утром на главной военно-морской базе в Каосюн, в присутствии высокопоставленных официальных лиц и представителей береговой охраны.

Фото: корабль "Юньлинь" Корабль "Юньлинь" (бортовой номер CG5003) призван укрепить морской суверенитет и улучшить возможности по борьбе с незаконной деятельностью, такой как контрабанда, браконьерство и нелегальная миграция. С более чем 100 метрами в длину и оснащенный последними технологиями наблюдения и вооружения, "Юньлинь" способен выполнять свои функции в любых погодных условиях и при любой степени морского волнения.

Новый корабль является частью амбициозной программы правительства, направленной на модернизацию и расширение флота береговой охраны. В рамках этой программы, до 2027 года планируется строительство 141 корабля различного класса. Это решение отражает обеспокоенность Тайваня в связи с усиливающимся давлением со стороны Китайской Народной Республики, а также ростом региональных угроз.



В тот же день был проведен ритуал крещения четвертого корабля этого класса, получившего наименование "Тайбэй". Это событие подчеркнуло стремление властей обеспечить надежную защиту морских границ страны.



"Поставка 'Юньлиня' и крещение 'Тайбэя' - это значительные шаги в наращивании наших оборонных возможностей," - заявил министр обороны Тайваня. - "Эти современные корабли позволят нам эффективнее контролировать наши воды и отвечать на любые угрозы нашей национальной безопасности."



Эксперты отмечают, что такие меры являются не только практическими шагами в обеспечении безопасности, но и сигналом для международного сообщества о том, что Тайвань решительно настроен защищать свои интересы в регионе, который все более подвергается стратегическим напряжениям.



С каждым новым кораблем Тайвань демонстрирует свою приверженность совершенствованию и укреплению своих оборонных ресурсов, что несомненно будет иметь последствия для региональной динамики безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.