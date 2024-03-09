Тайваньская компания Lung Teh Shipbuilding ведет разработку ударных безэкипажных катеров (БЭК), предназначенных для защиты территориальных вод Тайваня от возможных военно-морских угроз со стороны Китая.

Тайваньская компания Lung Teh Shipbuilding начала разработку ударных безэкипажных катеров (БЭК), предназначенных для защиты территориальных вод Тайваня от возможных военно-морских угроз со стороны Китая. Катера будут оснащены ракетным оружием, способным поражать надводные и береговые цели, а также современными средствами радиоэлектронной борьбы для защиты от вражеских систем радиолокации и наведения.

По словам представителя компании, Лунг Тех Шипбилдинг планирует построить до 200 ударных БЭКов для нужд тайваньских вооруженных сил. Катера будут иметь дальность управления до 70 км, что позволит им действовать вдоль всего побережья Тайваня и в ближайших водах.

Массовое производство катеров ожидается начаться в 2026 году. По словам экспертов, это будет один из крупнейших проектов в области создания безэкипажных вооруженных систем на Тайване.



Оборона Тайваня является важной проблемой для всех стран региона, так как остров находится в центре геополитических противоречий между Китаем и Западом. В последние годы Китай усилил военную активность вокруг Тайваня, проводя регулярные учения и демонстрируя военную мощь. В ответ на это Тайвань увеличил военные расходы и начал разработку новых систем обороны.



Безэкипажные катера представляют собой один из наиболее перспективных направлений в области военно-морской обороны. Они могут действовать в составе групп кораблей или отдельно, выполняя разнообразные задачи, от разведки до нанесения ударов по врагу. Благодаря отсутствию экипажа на борту, БЭКы имеют меньшие размеры и массу, что позволяет им быть более маневренными и незаметными для противника.



По словам представителей Лунг Тех Шипбилдинг, их БЭКы будут иметь высокую степень автоматизации и будут способны выполнять различные задачи в соответствии с запросами военных. В частности, катера будут оснащены системой разведки и целеуказания, которая позволит им идентифицировать и отслеживать цели на большой дальности.



Кроме этого, БЭКы будут иметь модульную конструкцию, что позволит легко заменять и обновлять их компоненты в зависимости от задач и потребностей пользователя. По словам экспертов, это является важным преимуществом, так как позволяет быстро адаптироваться к изменяющимся условиям боевой обстановки и технологическим инновациям.



В целом, разработка ударных безэкипажных катеров представляет собой важный шаг в развитии обороноспособности Тайваня и способствует укреплению региональной стабильности. Катера позволят Тайваню более эффективно защищать свои территориальные воды и отражать возможные военные угрозы со стороны Китая. Кроме этого, проект может стать основой для дальнейшего развития тайваньской военно-промышленной базы и привлечения инвестиций в эту сферу.