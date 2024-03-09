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США готовы отправить морскую пехоту на Гаити из-за ухудшения ситуации с безопасностью
Вашингтон рассматривает возможность направления подразделений Корпуса морской пехоты США на Гаити в связи с ростом преступности, насилия и коррупции в этой стране. Пентагон не исключает, что ситуация на острове может выйти из-под контроля.

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В Вашингтоне рассматривается возможность отправки подразделений Корпуса морской пехоты США на Гаити в связи с резким ухудшением ситуации с безопасностью в этой стране. Об этом сообщил высокопоставленный источник в Пентагоне, пожелавший остаться неназванным.
По словам источника, военное руководство США серьезно озабочено ростом насилия и преступности на Гаити, где после убийства президента Жовенеля Моиза в июле прошлого года фактически отсутствует центральная власть. Банды вооруженных преступников контролируют значительную часть территории страны, что приводит к массовым беспорядкам, грабежам и насилию в отношении мирного населения.
"Мы рассматриваем все возможные варианты реагирования на ситуацию, включая отправку морских пехотинцев для поддержания безопасности и стабильности в стране", - заявил представитель Пентагона.

По его словам, речь идет о подразделениях быстрого реагирования морской пехоты, которые могут быть в кратчайшие сроки направлены в любую точку мира. Они будут выполнять задачи по защите американских граждан, дипломатических представительств и иной инфраструктуры США, а также оказывать помощь местным властям в поддержании правопорядка и борьбе с преступностью.

В то же время в Госдепартаменте США подчеркнули, что решение о направлении войск на Гаити еще не принято и будет зависеть от многих факторов, включая оценку ситуации на месте и консультации с международными партнерами.

"Мы активно работаем с нашими партнерами в регионе, включая ООН и Организацию американских государств, чтобы координировать усилия по стабилизации обстановки на Гаити", - заявил представитель Госдепартамента.

Между тем, эксперты отмечают, что отправка американских войск на Гаити может вызвать негативную реакцию со стороны местного населения, которое традиционно негативно относится к иностранному военному присутствию. Кроме того, существует риск вовлечения США в продолжительный и дорогостоящий конфликт, который может не принести ожидаемых результатов.

Тем не менее, в условиях растущей нестабильности на Гаити и угрозы безопасности американских граждан и интересов США в регионе, отправка морской пехоты может стать необходимым шагом для стабилизации обстановки и предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации.

Как отметил высокопоставленный источник в Пентагоне, "мы не можем допустить, чтобы Гаити превратилась в "черную дыру", которая угрожает безопасности всего региона".

В ожидании официального решения об отправке войск на Гаити, в Вашингтоне продолжают активно обсуждаться все аспекты этой операции, включая ее цели, сроки и масштабы. Как подчеркнули в Пентагоне, любое решение будет приниматься с учетом интересов безопасности США и их союзников, а также с учетом мнения международного сообщества.

#сша #безопасность #коррупция #преступность #гаити #насилие #морская пехота #гуманитарная катастрофа. #международное сообщество #миротворческие силы оон
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