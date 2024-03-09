Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны США (DSCA) одобрило продажу Южной Корее пяти дозвуковых морских мишеней BQM-177A и нескольких крылатых ракет GQM-163 для использования на эсминцах KDX-III Batch II. Общая стоимость сделки оценивается в $170,6 млн. Эти системы помогут Южной Корее проводить реалистичные учения и поддерживать высокую готовность своих военно-морских сил.

В знак укрепления оборонительного сотрудничества и стратегического партнерства между Соединенными Штатами Америки и Южной Кореей, Пентагон объявил о значительном шаге в области военно-морского оборудования. Одобрение продажи Южной Корее пяти дозвуковых морских мишеней BQM-177A и нескольких ракет-мишеней GQM-163 на сумму $170,6 млн подчеркивает стремление обеих стран к укреплению военно-морской безопасности в регионе.

Фото: Морская мишень BQM-177A Данное соглашение предусматривает не только поставку высокотехнологичных морских мишеней, но и сопутствующего оборудования, запчастей, обучающих программ и технической поддержки. Мишени BQM-177A и GQM-163, разработанные для имитации высокоскоростных морских угроз, будут использоваться в рамках учений на новейших эсминцах класса KDX-III Batch II южнокорейского флота. Такие маневры направлены на повышение готовности и эффективности противодействия потенциальным морским угрозам.

Эсминцы KDX-III Batch II являются ключевым элементом морской обороны Республики Корея, обладая передовыми системами противовоздушной и противоракетной обороны. Интеграция дозвуковых мишеней в учебно-боевые задачи позволит значительно улучшить подготовку экипажей и повысить общую боеготовность южнокорейского флота.



Продажа этого оборудования также отражает глубокие и многогранные отношения между Соединенными Штатами и Южной Кореей, основанные на взаимном стремлении к стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В условиях растущих геополитических вызовов и напряженности, такое сотрудничество подчеркивает общую приверженность обеих стран миру и стабильности.



"Это соглашение является ярким примером прочности американо-южнокорейского альянса и нашей совместной решимости обеспечить безопасность наших наций", – заявил представитель Пентагона.



Соглашение о продаже ожидает одобрения Конгресса США, после чего начнется процесс поставки оборудования. Этот шаг станет важной вехой в дальнейшем развитии оборонных возможностей Южной Кореи и укреплении оборонного партнерства между двумя странами.