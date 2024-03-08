Сенаторы США предложили законопроект, требующий от Министерства финансов прекратить действие Конвенции о подоходном налоге между США и Китаем, если Пекин атакует Тайвань.

Сенаторы США представили законопроект, требующий от Министерства финансов прекратить действие Конвенции о подоходном налоге между США и Китаем, если Пекин «нападет» на Тайвань. Этот шаг вызван растущим напряжением в регионе и обеспокоенностью по поводу возможного вооруженного конфликта между Китаем и Тайванем.

Законопроект, представленный сенаторами, предлагает приостановить действие Конвенции о подоходном налоге между США и Китаем в случае вооруженной агрессии Китая против Тайваня. Это означает, что если Пекин начнет военные действия на Тайване, США прекратят соблюдение соглашения о налогообложении между двумя странами.

Согласно Конвенции о подоходном налоге, США и Китай обязаны обмениваться информацией о налоговых обязательствах своих граждан и резидентов. Однако в случае вооруженного конфликта между Китаем и Тайванем, сенаторы считают, что сотрудничество в области налогообложения должно быть приостановлено.



Этот законопроект вызвал оживленные дебаты в Конгрессе. Некоторые сенаторы считают его необходимым шагом для защиты интересов США и поддержания стабильности в регионе. Другие опасаются, что это может усугубить напряжение между США и Китаем и привести к дальнейшим конфликтам.



Пока законопроект находится в стадии обсуждения, он продолжает привлекать внимание как внутри страны, так и за ее пределами. Вопрос о том, как реагировать на потенциальное нападение Китая на Тайвань, остается актуальным и требует серьезного обсуждения и анализа.