Компания Palantir Technologies, специализирующаяся на анализе больших данных, была выбрана армией США для разработки узла доступа к тактической разведывательной системе наведения (TITAN) — наземной системы следующего поколения, ориентированной на программное обеспечение. Система TITAN поможет армии подключать датчики сбора данных к стрелкам в полевых условиях для поддержки расширенного прицеливания.

Компания Palantir Technologies, специализирующаяся на анализе больших данных, была выбрана армией США для разработки доступа к тактической разведывательной системе наведения (TITAN) — наземной системы следующего поколения, ориентированной на программное обеспечение.

Фото: Компания Palantir TechnologiesВ рамках сделки стоимостью 178 миллионов долларов, объявленной 6 марта, базирующаяся в Денвере компания Palantir построит 10 наземных станций TITAN, предназначенных для того, чтобы помочь армии подключать датчики сбора данных из разных областей к стрелкам в полевых условиях для поддержки расширенного прицеливания за пределами прямой видимости.

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TITAN является частью более широкой программы армии США по модернизации своих систем управления огнем и разведки, которая включает в себя создание сети сенсоров, спутников, беспилотных летательных аппаратов и искусственного интеллекта, способных обнаруживать и уничтожать цели на больших расстояниях.

Palantir Technologies, основанная в 2003 году бывшими сотрудниками PayPal и финансируемая известным венчурным капиталистом Питером Тилем, известна своими продуктами для анализа данных, которые используются правительственными и коммерческими организациями по всему миру. Компания также имеет долгосрочные контракты с различными ведомствами США, включая ЦРУ, ФБР, Министерство обороны и Министерство здравоохранения.

Представители Palantir Technologies заявили, что они рады сотрудничать с армией США над проектом TITAN и что их технологии помогут обеспечить превосходство США на современном поле боя.

"Мы гордимся тем, что можем поддержать армию США в ее стремлении к инновациям и трансформации. Наша миссия — предоставлять нашим клиентам самые передовые решения для анализа данных, которые позволяют им принимать лучшие решения в сложных и динамичных ситуациях", — сказал в пресс-релизе генеральный директор Palantir Technologies Алекс Карп.