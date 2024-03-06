Компания Terran Orbital, специализирующаяся на разработке и производстве малых спутников, заключила контракт с оборонным подрядчиком Axient Corp. на поставку оборудования и интеграционные услуги для поддержки экспериментов Космических сил США с малыми спутниками.

Компания Terran Orbital, один из лидеров в области разработки и производства малых спутников, объявила 5 марта, что получила контракт на сумму 15 миллионов долларов на поставку оборудования и внедрение услуг для Космических сил США (USSF).

Контракт был заключен с оборонным подрядчиком Axient Corp., который выступает в качестве посредника между Terran Orbital и Исследовательской лабораторией ВВС (AFRL). Axient в сентябре 2023 года выиграла контракт от AFRL на управление военными экспериментами с малыми спутниками, которые должны быть запущены в космос в течение следующих двух лет.

Целью этих экспериментов является исследование возможностей малых спутников для выполнения различных задач, связанных с космической безопасностью, обороной и разведкой. Малые спутники имеют ряд преимуществ перед традиционными крупными спутниками, таких как низкая стоимость, быстрое развертывание, гибкость и устойчивость к враждебным действиям.



Terran Orbital является одним из ведущих игроков на рынке малых спутников, имея в своем портфеле более 100 успешно выполненных проектов для различных заказчиков, включая правительственные агентства, коммерческие компании и учебные учреждения. Компания специализируется на разработке и производстве спутников класса CubeSat и NanoSat, которые весят от 1 до 10 килограммов и имеют размеры от 10 до 30 сантиметров.



Генеральный директор Terran Orbital Марк Столлер выразил свое удовлетворение от получения контракта от USSF и сотрудничества с Axient. Он заявил, что его компания готова предоставить высококачественные продукты и услуги, которые будут способствовать успеху военных экспериментов с малыми спутниками. Он также отметил, что контракт является важным шагом для расширения присутствия Terran Orbital на растущем рынке космических технологий.



Представитель Axient Corp. также подтвердил, что выбор Terran Orbital был обоснован их опытом, репутацией и инновационностью в области малых спутников. Он добавил, что Axient рада работать с Terran Orbital и AFRL в рамках этого контракта, который открывает новые горизонты для развития космической отрасли.