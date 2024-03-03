Минобороны Индонезии поставило в войска 52 единицы техники производства компании PT Pindad, включая средние танки, бронемашины и бронетранспортеры. Поставка является частью программы модернизации вооруженных сил страны.

Министерство обороны Индонезии объявило о поставке 52 единиц новой военной техники, произведенной национальной компанией PT Pindad. Поставка состоялась в рамках программы модернизации вооруженных сил страны, которая направлена на повышение их боевой готовности и способности отражать внешние угрозы.

Среди поставленной техники - 10 средних танков Harimau, разработанных совместно с турецкой компанией FNSS. Эти танки имеют вес 35 тонн, мощность двигателя 700 л.с. и вооружены 105-мм пушкой. Они также оснащены современными системами защиты, связи и наведения огня.

Также в войска поступили три колесные бронированные машины огневой поддержки Badak 6×6, которые могут нести различное вооружение, включая 90-мм пушку, 30-мм пушку или 105-мм гаубицу. Эти машины имеют вес 18 тонн, мощность двигателя 360 л.с. и могут развивать скорость до 100 км/ч.



Кроме того, в состав вооруженных сил Индонезии вошли 10 машин огневой поддержки Pandur II 8×8, которые были приобретены у австрийской компании Steyr. Эти машины имеют вес 19 тонн, мощность двигателя 400 л.с. и вооружены 30-мм пушкой и 7,62-мм пулеметом. Они также имеют высокую мобильность и защиту от мин и снарядов.



Далее, в армию Индонезии поступили 12 бронетранспортеров Anoa 6x6, которые являются лицензионной копией французского бронетранспортера VAB. Эти бронетранспортеры имеют вес 14 тонн, мощность двигателя 320 л.с. и могут перевозить до 12 солдат. Они также вооружены 12,7-мм пулеметом или 40-мм гранатометом.



Кроме того, в состав вооруженных сил Индонезии вошли семь легких бронемашин Komodo 4x4, которые разработаны и произведены PT Pindad. Эти бронемашины имеют вес 6 тонн, мощность двигателя 215 л.с. и могут развивать скорость до 110 км/ч. Они также вооружены 7,62-мм пулеметом или 40-мм гранатометом.



Наконец, в войска поступили 10 легких тактических машин Maung 4x4, которые также разработаны и произведены PT Pindad. Эти машины имеют вес 4 тонны, мощность двигателя 190 л.с. и могут развивать скорость до 120 км/ч. Они также вооружены 7,62-мм пулеметом или 40-мм гранатометом.



Министр обороны Индонезии Пранджоно заявил, что поставка новой техники является доказательством высокого уровня развития национальной оборонной промышленности и ее способности удовлетворять потребности вооруженных сил. Он также выразил надежду, что новая техника повысит боевой потенциал и мораль военнослужащих и способствует обеспечению безопасности и суверенитета страны.