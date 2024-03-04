ВВС Швеции начали процесс списания учебно-тренировочных самолетов Saab 105, которые служили в воздушных силах более 50 лет. Самолеты будут заменены на более современные и безопасные модели Pilatus PC-21.

ВВС Швеции объявили о начале процесса списания учебно-тренировочных самолетов Saab 105 (Sk.60), которые служили в воздушных силах более 50 лет. Самолеты будут заменены на более современные и безопасные модели.

Фото: Saab 105Saab 105 был разработан шведской компанией Saab в 1960-х годах как легкий двухместный самолет для обучения пилотов и выполнения различных задач, таких как разведка, связь и перехват. Самолет имеет два турбореактивных двигателя, максимальную скорость 770 км/ч и дальность полета 1500 км. ВВС Швеции получили первые самолеты Saab 105 в 1967 году и всего закупили 150 единиц.

Самолеты Saab 105 прослужили в ВВС Швеции дольше, чем планировалось, поскольку не было найдено подходящей замены. Однако в последние годы стало очевидно, что самолеты устарели и не соответствуют современным требованиям безопасности и экологии. Самолеты имели низкий летный ресурс, высокий расход топлива и большой уровень шума. Кроме того, самолеты стали подвергаться частым поломкам и авариям, в результате которых погибли несколько пилотов.



В 2020 году ВВС Швеции приняли решение о списании самолетов Saab 105 к 2025 году и поиске нового учебного самолета. В качестве временного решения было решено использовать самолеты Saab JAS 39 Gripen, которые также выполняют боевые задачи. В 2021 году ВВС Швеции объявили о выборе нового учебного самолета - швейцарского Pilatus PC-21, который имеет один турбовинтовой двигатель, максимальную скорость 685 км/ч и дальность полета 1300 км. ВВС Швеции заключили контракт на поставку 60 самолетов Pilatus PC-21, которые должны прибыть в страну к 2024 году.



Списание самолетов Saab 105 будет проходить поэтапно, по мере поступления новых самолетов Pilatus PC-21. Некоторые из списываемых самолетов будут переданы в музеи или проданы частным лицам. Ожидается, что к 2025 году все самолеты Saab 105 будут полностью выведены из эксплуатации в ВВС Швеции.