Заместитель генерального секретаря 14-го Национального комитета НПКСК подозревается в серьезном нарушении дисциплины и закона. Его дело передано в соответствующие органы для расследования и принятия мер.

Постоянный комитет Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) принял решение об отстранении от должности заместителя генерального секретаря 14-го Национального комитета НПКСК Чжан Сяомина.

Фото: Чжан Сяомин

По данным источников, Чжан Сяомин подозревается в серьезном нарушении дисциплины и закона. Его дело передано в соответствующие органы для расследования и принятия мер.

Чжан Сяомин родился в 1982 году в Внутренней Монголии. Он является бывшим олимпийским чемпионом по боксу в полутяжелом весе и завершил свою спортивную карьеру в 2009 году. В 2018 году он был избран в состав НПКСК и назначен заместителем генерального секретаря 14-го Национального комитета НПКСК.



НПКСК является важной политической и организационной формой системы политических партий Китая, в которую входят представители различных сил и социальных слоев. НПКСК осуществляет функции политических консультаций, демократического контроля и участия в управлении государственными делами.



В этом году исполняется 75 лет со дня образования КНР и 75 лет со дня основания НПКСК. В марте в Пекине состоится вторая сессия ВК НПКСК 14-го созыва, на которой будут обсуждаться вопросы социально-экономического развития страны и реализации планов на пятилетку.