Япония впервые примет участие в учениях по космической безопасности, которые организует НАТО. Учения под названием AsterX 2024 пройдут 14-15 марта во Франции и будут посвящены противодействию угрозам в космосе, таким как столкновения со спутниками, атаки киберпреступников и антиспутниковое оружие.

Япония впервые примет участие в учениях по космической безопасности, которые организует НАТО. Учения под названием AsterX 2024 пройдут 14-15 марта во Франции и будут посвящены противодействию угрозам в космосе, таким как столкновения со спутниками, атаки киберпреступников и антиспутниковое оружие. В маневрах примут участие около 20 стран, в том числе члены НАТО и партнеры Альянса, такие как Япония, Швеция и Австралия.

Фото: Википедия Япония планирует отправить на учения около 10 своих военных и гражданских специалистов, которые будут работать в штабе управления космическими операциями в Тулузе. Они будут координировать действия с другими участниками, а также обмениваться информацией о положении и движении своих спутников.

Япония и НАТО сотрудничают в области космической безопасности с 2018 года, когда было подписано соглашение о взаимодействии в космосе. В 2020 году Япония стала первой страной в Азии, которая присоединилась к глобальной системе обмена космической информацией (SST), которую развивает НАТО. С помощью этой системы Япония получает доступ к данным о полете своих и иностранных спутников, а также о космическом мусоре, который может представлять опасность для них.



Япония придает большое значение космической безопасности, так как она использует спутники для различных целей, в том числе для сбора разведывательной информации, навигации, связи и мониторинга окружающей среды. В 2019 году Япония создала космическое командование в составе своих сил самообороны, которое отвечает за защиту японских космических активов.



Участие в учениях AsterX 2024 станет для Японии еще одним шагом в укреплении своего космического потенциала и сотрудничества с НАТО в этой сфере. Однако Япония также стремится к диалогу с другими космическими державами, в том числе с Россией и Китаем, с целью предотвращения вооруженного конфликта в космосе и соблюдения международного права.