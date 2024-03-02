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Hensoldt поставит систему обзора для нового немецкого орудия
Немецкая компания Hensoldt, специализирующаяся на разработке и производстве сенсорных систем для военных и гражданских целей, получила заказ на поставку 54 единиц своей электрооптической системы кругового обзора SETAS для колесной гаубицы RCH 155, разработанной совместно немецкой и французской компаниями KNDS и Nexter.

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Немецкая компания Hensoldt, специализирующаяся на разработке и производстве сенсорных систем для военных и гражданских целей, получила заказ на поставку 54 единиц своей электрооптической системы кругового обзора SETAS для колесной гаубицы RCH 155, разработанной совместно немецкой и французской компаниями KNDS и Nexter. Об этом сообщила пресс-служба Hensoldt 1 марта 2024 года.
Изображение: KNDS Система SETAS (система сквозной брони) представляет собой комплекс из шести камер, установленных на периметре боевого транспортного средства, и дисплеев внутри кабины. Система позволяет экипажу видеть все, что происходит вокруг машины, в режиме реального времени, без необходимости высовываться из бронированного корпуса. Кроме того, система способна распознавать и отслеживать потенциальные угрозы, такие как пехота, транспортные средства, беспилотные летательные аппараты и ракеты.
Система SETAS уже используется на некоторых моделях бронетехники, таких как Puma и Boxer, а также на гражданских автомобилях, например, для обеспечения безопасности во время перевозки ценных грузов. По словам представителя Hensoldt, система SETAS является универсальной и может быть адаптирована под любой тип боевого транспортного средства.

Гаубица RCH 155 - это новый проект KNDS и Nexter, объединивших свои усилия для создания современного артиллерийского орудия на колесном шасси. Орудие имеет калибр 155 мм и дальность стрельбы до 70 км. Орудие также оснащено автоматической системой заряжания и наведения, а также системой связи и управления огнем. Ожидается, что первые прототипы RCH 155 будут готовы к испытаниям в 2025 году, а серийное производство начнется в 2027 году.

#нато #военная техника #артиллерия #гаубица #rch 155 #hensoldt #setas
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