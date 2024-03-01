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CNN: Турция испытала запуск крылатой ракеты Çakır с БПЛА Bayraktar AKINCI
Турецкая оборонная промышленность продемонстрировала новый вид вооружения, способный поражать цели на дальних расстояниях. С беспилотного летательного аппарата AKINCI была успешно запущена крылатая ракета Çakır, разработанная компанией Roketsan.

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Турецкая оборонная промышленность продемонстрировала новый вид вооружения, способный поражать цели на дальних расстояниях. С беспилотного летательного аппарата (БПЛА) AKINCI была успешно запущена крылатая ракета Çakır, разработанная компанией Roketsan.
Фото: крылатая ракета ÇakırОб этом сообщила официальная страница компании Baykar, производителя БПЛА AKINCI. На видео, опубликованном в сети, видно, как ракета отделяется от беспилотника и летит в сторону цели. По словам представителей Bayraktar, это уже вторые испытания крылатых ракет Çakır с БПЛА AKINCI, во время которых беспилотник полноценно использовал их на большую дальность.

Целью крылатой ракеты Çakır является поражение противника на земле и на море. Ракета имеет массу 275 кг, в том числе 70 кг составляет боеголовка. Ракета оснащена турбореактивным двигателем KTJ-1750, произведенным компанией Kale Arge. Во время полета Çakır достигает скорости 0,85 Маха (1040 км/ч), что на 200 км/ч меньше, чем скорость звука. Максимальная дальность запуска этой ракеты - 150 км.

БПЛА AKINCI относится к числу самых современных беспилотных летательных аппаратов в мире. Он в состоянии нести до 1,5 тонн различной боевой нагрузки, в том числе ракеты и бомбы разных видов. БПЛА AKINCI оборудован турбовинтовыми двигателями АИ-450Т, разработанными украинским предприятием "Ивченко-Прогресс". Те же двигатели используются и в дронах ANKA. БПЛА AKINCI может подниматься на высоту до 12 км и оставаться в воздухе до 24 часов.

Турция активно развивает свою оборонную промышленность и стремится к независимости от импорта вооружений. В последние годы Турция создала и испытала ряд новых видов вооружения, в том числе сверхзвуковые ракеты, лазерные системы, истребители пятого поколения.

#бпла #турция #вооружение #ракета #испытания #akıncı #roketsan
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