Китайский беспилотник Tianying (Sky Hawk) начал летные испытания после серии улучшений, направленных на повышение его малозаметности и выносливости. Эти изменения открывают новые возможности для выполнения разведывательных и атакующих задач.

Последние достижения в области беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отмечены значительным прогрессом китайской аэрокосмической программы. Бесхвостый малозаметный БПЛА Tianying (Sky Hawk), разработанный Исследовательским институтом No 3 Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности (CASIC), приступил к новому этапу летных испытаний после ряда улучшений его конструкции и характеристик.

Фото: БПЛА Tianying (Sky Hawk).Согласно официальным источникам, модернизация Sky Hawk направлена на повышение его малозаметности и выносливости, что позволит беспилотнику эффективнее выполнять разведывательные и атакующие задачи. Эти изменения являются частью стратегии CASIC по усилению потенциала беспилотных технологий и увеличению численности войск с помощью автономных систем.

Sky Hawk, который был впервые представлен на авиасалоне в Чжухае в 2018 году, предназначен для выполнения широкого спектра задач, включая длительные разведывательные миссии и точные удары по наземным целям. С его помощью китайские военные надеются усилить свои возможности в области воздушной разведки и ударных операций, особенно в условиях, когда важна скрытность и неожиданность атак.



Инновационные технологии, использованные в Tianying, включают передовые системы управления, навигации и связи, а также материалы, снижающие радиолокационную заметность. Эти характеристики, в сочетании с возможностью действовать в тандеме с другими беспилотными платформами, делают Sky Hawk мощным инструментом в арсенале Китайской народной освободительной армии.



По словам экспертов, успешное завершение летных испытаний Tianying станет значительным шагом вперёд для китайской оборонной промышленности и укрепит позиции страны на международной арене в сфере высокотехнологичных военных разработок. Однако это также вызывает определённые опасения среди мирового сообщества относительно усиления военного потенциала Китая и возможного влияния на геополитическое равновесие в регионе.



В то время как CASIC продолжает развивать и совершенствовать свои беспилотные системы, международные эксперты внимательно следят за дальнейшими шагами Китая в этом направлении, оценивая потенциальные последствия для мировой безопасности и стабильности.