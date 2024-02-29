Lockheed Martin достигла значительного прогресса в программе Next Generation Interceptor (NGI), успешно завершив первый этап разработки.

Компания Lockheed Martin ведущий мировой разработчик и производитель высокотехнологичных систем обороны, объявила о завершении ключевого этапа в разработке модернизированного национального перехватчика баллистических ракет большой дальности. Этот успех отмечает значительный прогресс в программе NGI (Next Generation Interceptor), которая является частью стратегического партнерства с Агентством по противоракетной обороне (MDA).

Фото: Lockheed Martin

реклама

Справочно: NGI, или перехватчик следующего поколения, - это оборонное приложение, состоящее из радаров, космических датчиков, перехватчиков и надежной системы командования и управления, предназначенной для обеспечения надежной и эффективной защиты от ракетных атак противника.

Первый этап разработки, известный как KP1, был завершен досрочно, что позволило компании перейти к следующему важному этапу - критическому анализу конструкции (CDR). В рамках KP1 были успешно выполнены проверки конструкции и продемонстрированы значительные достижения в разработке критически важных технологий, что подтверждает готовность NGI к следующим этапам испытаний и внедрению.



"Мы гордимся тем, что смогли достичь этого важного рубежа в сотрудничестве с MDA," сказал Джеймс Таклетт, вице-президент Lockheed Martin по программам противоракетной обороны. "Это достижение демонстрирует нашу приверженность обеспечению безопасности нации и наших союзников с помощью передовых технологий."



Следующий этап, CDR, предполагает детальный анализ всех аспектов конструкции перехватчика, чтобы гарантировать его готовность к массовому производству и эксплуатации. По словам представителей Lockheed Martin, компания нацелена на выполнение всех требований MDA и обеспечение своевременной поставки NGI для укрепления оборонной способности страны.