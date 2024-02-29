В рамках программы модернизации вооруженных сил, Испания разместила заказ на производство более 100 тысяч минометных мин для Сухопутных войск, общей стоимостью около 58 миллионов евро.

В ответ на запрос Министерства обороны Испании, ведущие оборонные предприятия страны начали производство новой партии минометных мин, предназначенных для укрепления арсенала Сухопутных войск. Согласно официальному заявлению, общий объем заказа составляет более 100 тысяч единиц амуниции различного калибра, включая 60, 81 и 120 мм, на сумму приблизительно 58 миллионов евро.

60-мм мины производства Expal.Этот шаг является частью обширной программы модернизации вооруженных сил Испании, направленной на повышение обороноспособности страны в свете растущих глобальных вызовов и угроз. В рамках программы планируется обновление не только артиллерийского вооружения, но и других ключевых компонентов военного оснащения, включая бронетехнику, системы связи и разведки.

Производство минометных мин будет осуществляться на базе существующих оборонных заводов, которые были модернизированы для удовлетворения текущих технологических и качественных стандартов. Ожидается, что первая партия амуниции будет доставлена войскам уже в следующем квартале, после чего начнется полномасштабное распределение по подразделениям армии.



Эксперты отмечают, что данный заказ станет значительным вкладом в развитие отечественной оборонной промышленности и позволит Испании не только укрепить свои позиции на международной арене, но и создать новые рабочие места в стратегически важных секторах экономики.

Снаряды DM121 производства испанской Expal. В то же время, некоторые политические аналитики и эксперты в области безопасности выражают озабоченность по поводу возможного усиления военных амбиций в регионе, подчеркивая необходимость соблюдения баланса между оборонными потребностями и стремлением к миру и стабильности.

Министерство обороны Испании, в свою очередь, заверяет, что все меры по укреплению оборонного потенциала страны осуществляются в рамках международных договоренностей и соглашений, и направлены исключительно на обеспечение безопасности и защиты суверенитета государства.