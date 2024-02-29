Компания High Eye выиграла международный тендер Министерства обороны Нидерландов, заключив соглашение о поставке инновационной беспилотной авиационной системы Airboxer. Этот шаг открывает новые возможности для использования БПЛА в оборонительных стратегиях страны.

Компания High Eye объявила о выигрыше открытого международного тендера, проводимого Министерством обороны Нидерландов. Этот успех открывает новую главу в использовании беспилотных авиационных систем (БПЛА) в оборонных операциях.

Компания High Eye, известная своими инновациями в области авиационных технологий, будет работать над интеграцией своего флагманского БПЛА вертолётного типа Airboxer в течение следующих двух лет. Программа предусматривает комплексный подход, включающий не только поставку самолётов, но и всестороннюю поддержку, начиная от наземных систем управления и заканчивая обучением персонала.

Система Airboxer, разработанная для выполнения широкого спектра задач, от разведки до логистики, станет ключевым элементом в усилении оборонных возможностей Нидерландов. Ожидается, что первая комплектная система будет поставлена уже в 2024 году, что позволит Министерству обороны оперативно интегрировать новейшие технологии в свои операции как на территории Европы, так и в международных миссиях.



Этот проект подчёркивает растущую роль БПЛА в современных военных стратегиях и демонстрирует доверие к компании High Eye как к ведущему поставщику передовых авиационных решений. Сотрудничество с Министерством обороны Нидерландов станет значимым шагом в продвижении компании на международном уровне и укрепит её позиции на рынке оборонных технологий.