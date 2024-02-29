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Сингапур разместил заказ на истребители F-35A.
В ответ на растущие безопасностные вызовы Азиатско-Тихоокеанского региона, Сингапур объявил о покупке восьми истребителей F-35A, что значительно усилит оборонительные возможности страны.

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В рамках стратегии модернизации военно воздушных сил, Министерство обороны Сингапура объявило о заключении контракта на приобретение восьми истребителей пятого поколения F-35A. 
Источник фото: Википедия Министр обороны Сингапура Нг Энг Хен подчеркнул, что новые истребители станут ключевым элементом воздушного превосходства и усилят оборонительный потенциал Воздушных сил Сингапура. "F-35A обеспечат нашим вооруженным силам преимущество благодаря передовым технологиям стелс, высокой маневренности и интегрированной системе боевого управления," — сказал он.
Помимо усиления ВВС, Сингапур активно работает над развитием собственных оборонных технологий и укреплением региональных и международных партнерств. Этот шаг подчеркивает роль Сингапура как стратегического игрока в обеспечении стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Контракт на закупку истребителей также включает обучение пилотов и технического персонала, а также поставку необходимого оборудования и вооружения. Поставки истребителей ожидаются в ближайшие годы, что позволит Воздушным силам Сингапура постепенно заменить устаревшие модели истребителей в своем арсенале.

#истребители #сингапур #военнаямощь #f35a #азиатско-тихоокеанскийрегион
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