В ответ на растущие безопасностные вызовы Азиатско-Тихоокеанского региона, Сингапур объявил о покупке восьми истребителей F-35A, что значительно усилит оборонительные возможности страны.

В рамках стратегии модернизации военно воздушных сил, Министерство обороны Сингапура объявило о заключении контракта на приобретение восьми истребителей пятого поколения F-35A.

Источник фото: Википедия Министр обороны Сингапура Нг Энг Хен подчеркнул, что новые истребители станут ключевым элементом воздушного превосходства и усилят оборонительный потенциал Воздушных сил Сингапура. "F-35A обеспечат нашим вооруженным силам преимущество благодаря передовым технологиям стелс, высокой маневренности и интегрированной системе боевого управления," — сказал он.

Помимо усиления ВВС, Сингапур активно работает над развитием собственных оборонных технологий и укреплением региональных и международных партнерств. Этот шаг подчеркивает роль Сингапура как стратегического игрока в обеспечении стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



Контракт на закупку истребителей также включает обучение пилотов и технического персонала, а также поставку необходимого оборудования и вооружения. Поставки истребителей ожидаются в ближайшие годы, что позволит Воздушным силам Сингапура постепенно заменить устаревшие модели истребителей в своем арсенале.