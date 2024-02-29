Малайзия развернула радиолокационную станцию AN/TPS-77 на острове Лабуан, усиливая оборонительные возможности страны и региональную безопасность в свете возрастающих угроз.

Малайзия официально объявила о развертывании радиолокационной станции AN/TPS-77 на острове Лабуан. Эта передовая система, разработанная для обнаружения и сопровождения баллистических и аэродинамических целей, способна отслеживать объекты на расстоянии до 470 километров и на высоте до 30,5 километров.

Фото: РЛС AN/TPS-77

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Система AN/TPS-77, являющаяся частью семейства радиолокационных станций TPS-77, представляет собой многоцелевую радиолокационную систему, которая может быть настроена для контроля воздушного пространства, наблюдения за погодными условиями, а также для выполнения задач поиска и спасания. Она обладает высокой мобильностью и может быть развернута в различных локациях в зависимости от потребностей.



Размещение данной станции на острове Лабуан, который занимает стратегически важное положение в Южно-Китайском море, позволяет Малайзии значительно улучшить свои возможности по обнаружению и отслеживанию воздушных угроз. Это также усиливает региональную безопасность, учитывая возрастающую напряженность в этом районе, особенно с учетом территориальных споров и увеличения военного присутствия различных государств.



Эксперты отмечают, что внедрение системы AN/TPS-77 является частью более широкой программы модернизации вооруженных сил Малайзии, направленной на повышение оборонительного потенциала страны в ответ на растущие вызовы и угрозы в XXI веке. Станция обеспечивает не только военные, но и гражданские функции, включая мониторинг климатических изменений и поддержку в экстренных ситуациях.



Ожидается, что новая радиолокационная станция будет играть ключевую роль в системе национальной безопасности Малайзии, а также способствовать укреплению международного сотрудничества в области обороны и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.