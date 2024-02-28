В ответ на современные оборонные вызовы, Министерство обороны Японии объявило о крупном заказе на новые колесные бронированные машины Mitsubishi MAV, включая БМП и самоходные минометы, а также боевую разведывательную машину для усиления разведывательных подразделений.

В рамках обновления своего военного парка, Министерство обороны Японии объявило о заказе на новые колесные бронированные машины, предназначенные для укрепления оборонительных способностей страны. Этот шаг является частью общего плана оборонных закупок на 2024 год и включает в себя приобретение 32 машин на базе многофункциональной платформы Mitsubishi MAV.

Фото: Mitsubishi MAV.Согласно официальному заявлению, из общего числа заказанных машин 24 будут выполнены в варианте колесной боевой машины пехоты (БМП), а оставшиеся 8 - в варианте самоходного миномета. Эти новые транспортные средства позволят силам самообороны Японии значительно усилить свои оперативные возможности, обеспечивая высокую мобильность и гибкость на поле боя.

Фото: Mitsubishi MAV.Кроме того, в рамках того же заказа предусмотрена закупка боевой разведывательной машины, которая призвана заменить устаревшие БРМ Type 87, используемые в разведывательных подразделениях. Новая разведывательная машина обещает стать значительным усилением для разведывательных способностей, предоставляя передовые технологии и улучшенные характеристики для выполнения миссий в различных условиях.

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Этот заказ подчеркивает стремление Японии к модернизации своих вооруженных сил и укреплению оборонительного потенциала в свете растущих региональных угроз и напряженности. С учетом текущих международных обстоятельств, Япония демонстрирует решимость обеспечить свою безопасность и защиту своих интересов, инвестируя в новейшие военные технологии и укрепляя свои оборонительные ресурсы.



Военные аналитики отмечают, что новые бронированные машины Mitsubishi MAV представляют собой значительный шаг вперед в плане технологического прогресса и могут сыграть ключевую роль в обеспечении оперативной готовности и эффективности сил самообороны в будущем. С этими новыми приобретениями Япония укрепляет свою позицию как одна из ведущих военных держав в Азиатско-Тихоокеанском регионе.