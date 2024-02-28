В Берлине проходит трёхсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Германии и Армении. Обсуждаются важные шаги по укреплению мира и безопасности в Нагорном Карабахе, включая возвращение беженцев и разминирование территорий.

В столице Германии 28 февраля 2024 года началась историческая трёхсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Германии и Армении. Это событие вызывает значительный международный интерес, поскольку оно может стать поворотным моментом в урегулировании длительного конфликта в Нагорном Карабахе.

Встреча проходит в закрытом формате в здании Министерства иностранных дел Германии и, как ожидается, будет сосредоточена на обсуждении шагов по укреплению мира и безопасности в регионе. По словам источников, близких к переговорам, основной целью является разработка дорожной карты, которая поможет предотвратить будущие столкновения и способствовать экономическому развитию затронутых территорий.

Министр иностранных дел Германии в своём приветственном слове подчеркнул важность диалога и компромисса: "Мы здесь, чтобы слушать, учиться и содействовать процессу мирного урегулирования. Германия готова поддержать обе стороны в поиске долгосрочного решения".



Представитель Азербайджана выразил надежду на конструктивный диалог: "Это встреча дает нам шанс открыто обсудить наши разногласия и найти пути их разрешения. Мы пришли сюда с чётким пониманием необходимости мира для наших народов".



Со своей стороны, министр иностранных дел Армении подчеркнул значимость встречи для региональной стабильности: "Мы ценим эту возможность обсудить меры по укреплению доверия и безопасности. Наша цель - мирное будущее для всех жителей Карабаха".



Ожидается, что в ходе встречи будут затронуты такие вопросы, как возвращение беженцев, разминирование территорий и восстановление инфраструктуры. Также предполагается обсуждение возможности введения миротворческих сил для поддержания стабильности на переходном этапе.



Эксперты отмечают, что успех встречи может стать важным шагом на пути к установлению долговременного мира в регионе, который был омрачен десятилетиями напряженности и вооруженных конфликтов. Международное сообщество внимательно следит за развитием событий, надеясь на положительные итоги переговоров.



Встреча продолжится завтра, и ожидается, что будет опубликовано совместное заявление сторон по итогам переговоров. Мирный процесс требует времени и терпения, но сегодняшний день может стать знаковым для будущего Кавказского региона.