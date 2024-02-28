Южная Корея и США начинают ежегодные военные учения “Щит свободы”, акцентируя внимание на оборонительной готовности и предотвращении ядерных угроз со стороны Северной Кореи.

В преддверии ежегодных совместных военных учений, известных как «Щит свободы», которые пройдут с 4 по 14 марта, Южная Корея и Соединенные Штаты Америки объявили о своих планах усилить оборонительные меры и подготовку к предотвращению потенциального использования ядерного оружия со стороны Северной Кореи.

Эти учения, которые традиционно вызывают напряженность в регионе, в этом году приобретают особую актуальность на фоне усиливающихся ядерных угроз со стороны Пхеньяна. Власти Южной Кореи и США подчеркивают, что маневры носят исключительно оборонительный характер и направлены на укрепление взаимодействия и координации между вооруженными силами двух стран.

«Мы не ищем конфронтации, но мы готовы к ней. Наша цель – поддержание стабильности и мира в регионе», – заявил представитель Пентагона.



В ответ на эти заявления, Министерство иностранных дел Северной Кореи выразило свое недовольство и предупредило о возможных ответных мерах. «Если США и Южная Корея действительно хотят мира, они должны прекратить свои провокационные действия», – говорится в сообщении министерства.



Эксперты отмечают, что учения «Щит свободы» играют ключевую роль в поддержании готовности союзных сил к быстрому реагированию на любые военные угрозы. Однако они также признают, что такие меры могут усилить напряженность и недоверие между странами Корейского полуострова.



В то время как мировое сообщество призывает к диалогу и дипломатии, региональная безопасность остается висеть на волоске. Все стороны выражают надежду на мирное разрешение ситуации, но готовы к защите своих интересов.