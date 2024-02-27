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Немецкая DND демонстрирует новую противотанковую систему C2ATS на выставке Enforce Tac 2024
Компания Dynamit Nobel Defence GmbH (DND) впервые показала свою новую противотанковую систему наведения мин C2ATS на международной выставке Enforce Tac 2024, которая проходит в Нюрнберге. Система C2ATS является инновационным решением для борьбы с бронированными целями, объединяющим противотанковые средства поражения семейства RGW от DND с интеллектуальным комплектом управления огнем и датчиков.

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Компания Dynamit Nobel Defence GmbH (DND), один из ведущих производителей в области военной техники, впервые показала свою новую противотанковую систему наведения мин C2ATS на международной выставке Enforce Tac 2024, которая проходит в Нюрнберге с 26 по 28 февраля 2024 года. C2ATS, что означает Command and Control Anti-Tank System, является инновационным решением для борьбы с бронированными целями, объединяющим противотанковые средства поражения семейства RGW от DND с интеллектуальным комплектом управления огнем и датчиков.
Фото: Система C2ATSСистема C2ATS состоит из трех основных компонентов: пусковой установки, беспроводного пульта управления и сети датчиков. Пусковая установка может размещаться на любой платформе, включая беспилотные летательные аппараты, наземные роботы или стационарные позиции. Она может запускать различные типы противотанковых гранат RGW, в том числе тандемные кумулятивные, термобарические или фугасные. Беспроводной пульт управления позволяет оператору выбирать цели, задавать параметры стрельбы и контролировать полет гранаты. Сеть датчиков, состоящая из радаров, оптических и тепловизионных камер, обеспечивает обнаружение, распознавание и отслеживание бронированных целей на расстоянии до 2 км.

Система C2ATS обладает рядом преимуществ перед традиционными противотанковыми средствами, такими как ПТРК или ПТУР. Она имеет высокую точность и эффективность, так как граната RGW имеет двухрежимный предварительный и терминальный наведения, а также способность атаковать цель сверху, где броня наименее защищена. Она также имеет высокую степень защиты и выживаемости, так как оператор может находиться на безопасном расстоянии от цели и использовать различные платформы для запуска гранат. Кроме того, система C2ATS имеет высокую гибкость и масштабируемость, так как она может адаптироваться к различным сценариям и задачам, а также работать в составе сетецентрической архитектуры.

Компания DND заявляет, что система C2ATS является результатом многолетнего опыта и сотрудничества с немецкими и международными партнерами по разработке и производству противотанковых средств. Компания также утверждает, что система C2ATS соответствует самым высоким требованиям к качеству, надежности и безопасности, а также готова к поставке потенциальным заказчикам. По словам Михаэля Хумбека, генерального директора DND, система C2ATS представляет собой «уникальное и революционное решение для противодействия современным и будущим угрозам в области бронетехники».

Выставка Enforce Tac 2024 является ведущим мероприятием для профессионалов из правоохранительных органов и вооруженных сил. Она предлагает дискретную атмосферу, высокое качество и все, что необходимо для обеспечения внутренней и внешней безопасности. Выставка пройдет в Нюрнберге с 26 по 28 февраля 2024 года.

#бронетехника #военнаятехника #enforcetac #нюрнберг #противотанковаясистема
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