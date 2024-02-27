Компания Dynamit Nobel Defence GmbH (DND) впервые показала свою новую противотанковую систему наведения мин C2ATS на международной выставке Enforce Tac 2024, которая проходит в Нюрнберге. Система C2ATS является инновационным решением для борьбы с бронированными целями, объединяющим противотанковые средства поражения семейства RGW от DND с интеллектуальным комплектом управления огнем и датчиков.

Компания Dynamit Nobel Defence GmbH (DND), один из ведущих производителей в области военной техники, впервые показала свою новую противотанковую систему наведения мин C2ATS на международной выставке Enforce Tac 2024, которая проходит в Нюрнберге с 26 по 28 февраля 2024 года. C2ATS, что означает Command and Control Anti-Tank System, является инновационным решением для борьбы с бронированными целями, объединяющим противотанковые средства поражения семейства RGW от DND с интеллектуальным комплектом управления огнем и датчиков.

Фото: Система C2ATSСистема C2ATS состоит из трех основных компонентов: пусковой установки, беспроводного пульта управления и сети датчиков. Пусковая установка может размещаться на любой платформе, включая беспилотные летательные аппараты, наземные роботы или стационарные позиции. Она может запускать различные типы противотанковых гранат RGW, в том числе тандемные кумулятивные, термобарические или фугасные. Беспроводной пульт управления позволяет оператору выбирать цели, задавать параметры стрельбы и контролировать полет гранаты. Сеть датчиков, состоящая из радаров, оптических и тепловизионных камер, обеспечивает обнаружение, распознавание и отслеживание бронированных целей на расстоянии до 2 км.

Система C2ATS обладает рядом преимуществ перед традиционными противотанковыми средствами, такими как ПТРК или ПТУР. Она имеет высокую точность и эффективность, так как граната RGW имеет двухрежимный предварительный и терминальный наведения, а также способность атаковать цель сверху, где броня наименее защищена. Она также имеет высокую степень защиты и выживаемости, так как оператор может находиться на безопасном расстоянии от цели и использовать различные платформы для запуска гранат. Кроме того, система C2ATS имеет высокую гибкость и масштабируемость, так как она может адаптироваться к различным сценариям и задачам, а также работать в составе сетецентрической архитектуры.



Компания DND заявляет, что система C2ATS является результатом многолетнего опыта и сотрудничества с немецкими и международными партнерами по разработке и производству противотанковых средств. Компания также утверждает, что система C2ATS соответствует самым высоким требованиям к качеству, надежности и безопасности, а также готова к поставке потенциальным заказчикам. По словам Михаэля Хумбека, генерального директора DND, система C2ATS представляет собой «уникальное и революционное решение для противодействия современным и будущим угрозам в области бронетехники».



Выставка Enforce Tac 2024 является ведущим мероприятием для профессионалов из правоохранительных органов и вооруженных сил. Она предлагает дискретную атмосферу, высокое качество и все, что необходимо для обеспечения внутренней и внешней безопасности. Выставка пройдет в Нюрнберге с 26 по 28 февраля 2024 года.