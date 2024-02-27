Подразделения Британской авианосной ударной группы (CSG) принимают участие в учениях Joint Warrior и Steadfast Defender, которые проводятся под руководством Великобритании и НАТО. Целью этих учений является демонстрация способности альянса отвечать на различные угрозы в регионе.

В понедельник, 26 февраля, подразделения Британской авианосной ударной группы (CSG) начали участвовать в крупномасштабных учениях Joint Warrior, которые проводятся под руководством Великобритании и являются частью учений НАТО Steadfast Defender (STDE24). Целью этих учений является повышение совместимости и сотрудничества между военными силами альянса, а также демонстрация их способности отвечать на различные угрозы в регионе.

Фото: Учения Joint Warrior.Оперативную группу возглавляет UKCSG, находящаяся на борту авианосца HMS Prince of Wales, который впервые принимает участие в таких учениях. На его палубе базируются истребители пятого поколения F-35B, которые способны выполнять разведывательные, ударные и воздушно-оборонительные задачи. Кроме того, в составе UKCSG находятся эсминцы, фрегаты, подводные лодки и вертолеты Merlin и Wildcat, которые обеспечивают защиту, связь и логистику.

В учениях Joint Warrior также принимают участие корабли, самолеты и вертолеты из США, Франции, Германии, Нидерландов, Дании, Норвегии, Испании, Италии, Греции, Турции и Канады. Всего задействовано около 30 кораблей, 10 подводных лодок, 150 самолетов и 13 тысяч военнослужащих. Учения проходят в разных районах Атлантического океана, Северного моря, Ла-Манша и Средиземного моря.



Командующий UKCSG контр-адмирал Стивен Мур сказал, что учения Joint Warrior являются "идеальной возможностью" для проверки готовности и эффективности его подразделений, а также для укрепления связей с союзниками по НАТО. Он также отметил, что учения показывают "высокий уровень амбиций и возможностей" Британской авианосной группы, которая в этом году планирует совершить дальний поход в Азию и Тихий океан.



Учения Joint Warrior продлятся до 10 марта, после чего UKCSG присоединится к другим учениям НАТО Steadfast Defender, которые будут проходить в мае и июне в Европе и Атлантике. Эти учения призваны проверить готовность и отзывчивость новой концепции НАТО, называемой "Силы отклика НАТО 2020", которая предусматривает быстрое перемещение войск и средств в случае кризиса.