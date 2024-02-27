Министр оборонных закупок Джеймс Картлидж заявил о запуске конкурса среди потенциальных поставщиков новых средних вертолетов (NMH), которые должны заменить устаревшие машины Puma и Merlin. Программа NMH является частью более широкого плана модернизации военной авиации Великобритании.

Министр оборонных закупок Джеймс Картлидж объявил о запуске нового этапа программы создания новых средних вертолетов (NMH), которые должны заменить устаревшие машины Puma и Merlin.

Как сообщает Министерство обороны, программа NMH представляет собой инициативу по приобретению современного вертолета поддержки средней грузоподъемности, который сможет выполнять до пяти требований к винтокрылым установкам с использованием одного типа самолета. Эти требования включают в себя:

- Перевозку личного состава и грузов

- Медицинскую эвакуацию

- Поиск и спасение

- Специальные операции

- Обеспечение безопасности военнослужащих



Министр Картлидж заявил, что новые вертолеты NMH повысят эффективность и гибкость Вооруженных сил, а также снизят затраты на эксплуатацию и обслуживание. Он также отметил, что Программа NMH будет способствовать развитию отечественной промышленности и созданию новых рабочих мест.

"Новые средние вертолеты NMH станут важной частью нашего оборонного арсенала, позволяя нам быстро и эффективно реагировать на любые угрозы в любой точке мира. Они также будут играть ключевую роль в поддержании мира и стабильности в регионах, где мы работаем с нашими союзниками и партнерами", - сказал Картлидж.

реклама

По словам Министерства обороны, новый этап Программы NMH предусматривает проведение конкурса среди потенциальных поставщиков вертолетов, которые должны будут представить свои предложения к концу 2024 года. После этого будет выбран победитель, с которым будет заключен контракт на поставку вертолетов NMH. Ожидается, что первые вертолеты NMH будут поставлены Вооруженным силам в 2028 году.



Программа NMH является частью более широкого плана модернизации военной авиации Великобритании, который также включает в себя приобретение новых истребителей F-35, беспилотных летательных аппаратов Protector и вертолетов Apache AH-64E.