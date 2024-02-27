Первый из пяти новых фрегатов Тип 31 Королевского военно-морского флота, HMS Venturer, находится на финальной стадии строительства на судостроительном заводе Rosyth в Шотландии.

Первый из пяти новых фрегатов Тип 31 Королевского военно-морского флота, HMS Venturer, находится на финальной стадии строительства на судостроительном заводе Rosyth в Шотландии. Судно, которое должно быть спущено на воду в конце этого года, является частью программы обновления флота, стоимостью 1,25 миллиарда фунтов стерлингов.

Фото: HMS VenturerHMS Venturer - это универсальный фрегат, способный выполнять различные задачи, такие как обеспечение безопасности морских путей, поддержка гуманитарных операций и участие в боевых действиях. Судно оснащено современными системами вооружения, связи и обнаружения, а также может размещать на борту вертолеты и беспилотные летательные аппараты. HMS Venturer также отличается высокой энергоэффективностью и низким уровнем шума, что повышает его скрытность и маневренность.

Проект фрегата Тип 31 был запущен в 2017 году с целью создания более доступных и гибких судов, которые могут работать в сотрудничестве с другими союзниками по НАТО. За строительство фрегатов отвечает консорциум Babcock International, который включает в себя компании Thales, BMT, Harland and Wolff и Ferguson Marine. Помимо HMS Venturer, другие четыре фрегата получили имена HMS Active, HMS Bulldog, HMS Campbeltown и HMS Formidable.



Командующий Королевского военно-морского флота адмирал Тони Рэдикин выразил свое восхищение прогрессом, достигнутым в процессе строительства HMS Venturer. Он отметил, что фрегаты Тип 31 будут играть ключевую роль в будущем флота, обеспечивая его готовность к любым вызовам и угрозам. Он также поблагодарил всех работников завода Rosyth за их профессионализм и усердие.



HMS Venturer планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году, а остальные четыре фрегата должны быть доставлены до 2027 года. Эти суда будут дополнять другие новые корабли Королевского военно-морского флота, такие как авианосцы Тип 26 и подводные лодки Тип 32.