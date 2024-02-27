Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании коалиции из 12 стран, которые будут поставлять Украине ракеты и бомбы для усиления ее обороноспособности.

Французский президент Эммануэль Макрон объявил о создании коалиции из 12 стран, которые будут поставлять Украине ракеты и бомбы для усиления ее обороноспособности в условиях эскалации конфликта с Россией. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Париже.

"Мы не можем оставаться безучастными к тому, что происходит на востоке Украины, где российские войска продолжают нарушать перемирие и угрожать территориальной целостности и суверенитету Украины. Мы решили создать коалицию из 12 стран, которые будут поставлять Украине современное вооружение, включая ракеты и бомбы, чтобы она могла защищать свою независимость и демократию", - сказал Макрон.

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Он добавил, что коалиция будет сотрудничать с НАТО и ЕС, а также с ОБСЕ и ООН, чтобы добиться политического решения кризиса на основе уважения международного права и соблюдения минских соглашений. Макрон также призвал Россию к немедленному прекращению огня и выводу своих войск с украинской границы.



Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Францию за поддержку и солидарность, а также за инициативу по созданию коалиции. Он также выразил надежду, что коалиция будет способствовать деэскалации ситуации и восстановлению мира в регионе.

"Мы ценим то, что Франция стоит на стороне Украины и защищает наши общие ценности и интересы. Мы рады, что у нас есть такие надежные партнеры и друзья, которые не дадут нас в обиду."

Коалиция по поставкам Украине ракет и бомб будет состоять из Франции, США, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Польши, Чехии, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии. По словам Макрона, первые поставки вооружения начнутся уже в апреле 2024 года.