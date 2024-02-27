Силы специальных операций Бундесвера получат на вооружение новые «бесшумные» винтовки HK437 в калибре .300 Blackout, которые обладают высокой энергией, пробивной способностью и скрытностью.

Силы специальных операций Бундесвера (KSK) получат на вооружение новые «бесшумные» винтовки HK437 в калибре .300 Blackout. Контракт на поставку 1,5 тысячи единиц оружия был подписан между Министерством обороны Германии и компанией Heckler & Koch в конце 2023 года.

Источник фото: ВикипедияВинтовка HK437 является модификацией известной модели HK416, которая используется вооруженными силами США, Франции, Норвегии и других стран. Основное отличие новой винтовки заключается в использовании патрона .300 Blackout, который имеет меньший размер и вес, чем стандартный 5,56-миллиметровый патрон НАТО. При этом патрон .300 Blackout обладает большей энергией и пробивной способностью, а также лучше подходит для работы с глушителями, что важно для спецопераций.

По словам представителя компании Heckler & Koch, винтовка HK437 также имеет ряд усовершенствований по сравнению с HK416, включая новую рукоятку, прицел, ремень и магазин. Винтовка может быть оснащена различными дополнительными приспособлениями, такими как лазерный целеуказатель, тактический фонарь, оптический или тепловизионный прицел. Винтовка имеет длину ствола 12,5 дюйма и весит около 3,5 килограмма без магазина.



По мнению экспертов, винтовка HK437 может стать одним из лучших образцов оружия для спецназа в мире, так как сочетает в себе высокую точность, надежность, удобство и скрытность. Ожидается, что первые партии винтовок будут поставлены KSK в течение 2024 года, а полностью вооружение спецназа Бундесвера будет обновлено к 2026 году.