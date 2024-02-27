Китайский парламент принял новую редакцию «Закона о защите государственной тайны», которая предусматривает более строгие меры по предотвращению утечки и разглашению конфиденциальной информации, а также защиту прав на интеллектуальную собственность в области секретности. Закон вступит в силу 1 мая 2024 года.

В понедельник, 26 февраля 2024 года, Китайский народный конгресс принял новую редакцию «Закона о защите государственной тайны», которая расширяет определение и категории государственных тайн, а также увеличивает наказание за их разглашение.

Источник фото: Википедия По новому закону, государственная тайна – это «информация, которая, если станет известна общественности, может нанести ущерб безопасности, интересам и достоинству государства, а также его способности поддерживать национальное развитие и социальный прогресс». Государственные тайны делятся на три уровня: «особо важные», «важные» и «обычные».

Закон также устанавливает, что государственные органы, предприятия, учреждения, общественные организации и граждане обязаны соблюдать правила по защите государственных тайн и несут ответственность за их нарушение. Разглашение государственной тайны может повлечь за собой административные, гражданские или уголовные санкции, в зависимости от степени вины и последствий.



Закон также запрещает использование интернета, мобильных телефонов, электронной почты и других средств связи для передачи или хранения информации, относящейся к государственным тайнам. Кроме того, закон требует, чтобы все организации и лица, занимающиеся научными исследованиями, образованием, культурой, здравоохранением, спортом и другими сферами, получали разрешение от соответствующих органов власти на работу.