За вступление Швеции в НАТО проголосовали 188 депутатов парламента Венгрии из 199, против были лишь шесть, пять воздержались.

Парламент Венгрии проголосовал за вступление Швеции в НАТО 26 февраля 2024 года. За решение высказались 188 депутатов из 199, против были лишь шесть, пять воздержались. Венгрия была последней страной-членом альянса, которая должна была одобрить присоединение Швеции.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году, после того как ее правительство решило изменить свою политику нейтралитета, которую она соблюдала с 1814 года. Основными мотивами для этого шага стали усиление военной активности России в регионе, угроза кибератак и гибридной войны, а также желание укрепить сотрудничество с европейскими партнерами.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил Швецию с вступлением в альянс и назвал это "историческим событием" для евроатлантической безопасности. Он также выразил благодарность Венгрии за поддержку расширения НАТО. По его словам, Швеция будет вносить важный вклад в общую оборону и стабилизацию ситуации в Балтийском море.



Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил, что присоединение к НАТО является "историческим решением" для Швеции и ее народа. Он подчеркнул, что Швеция остается заинтересованной в диалоге и сотрудничестве с Россией, но также готова к защите своих интересов и ценностей. Он также поблагодарил Венгрию за поддержку и солидарность.



Президент России Владимир Путин осудил вступление Швеции в НАТО и назвал это "провокационным и недружественным действием". Он заявил, что Россия будет принимать все необходимые меры для обеспечения своей национальной безопасности и суверенитета. Он также обвинил Венгрию в нарушении договора о дружбе и сотрудничестве с Россией, который был подписан в 1992 году.