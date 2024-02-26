Министерство иностранных дел Республики Корея начало расследование в отношении крупной торговой компании Daesung International Trading, подозреваемой в нарушении санкций против России.

Министерство иностранных дел Республики Корея объявило о начале расследования в отношении крупной торговой компании Daesung International Trading, подозреваемой в нарушении санкций против России. По данным МИД, компания могла осуществлять поставки стратегически важных товаров, таких как нефть, газ и уголь, в обход международных ограничений.

Daesung International Trading является одной из ведущих торговых компаний в Южной Корее, специализирующейся на экспорте и импорте различных продуктов, включая энергетические ресурсы, сельскохозяйственные продукты и промышленное оборудование. Компания имеет филиалы в более чем 20 странах, в том числе в России, Китае, Индии и США.

Однако, по словам представителя МИД Кореи, компания могла злоупотреблять своим положением и вести тайную торговлю с Россией, нарушая резолюции Совета Безопасности ООН и двусторонние соглашения. По данным МИД, компания могла использовать подставные фирмы и схемы перепродажи для обхода санкций и скрытия истинного происхождения товаров. Также подозревается, что компания могла иметь связи с российскими чиновниками и бизнесменами, вовлеченными в коррупцию и отмывание денег.



МИД Кореи заявил, что расследование будет проводиться в тесном сотрудничестве с другими заинтересованными органами, в том числе с таможенной службой, финансовым надзором и разведкой. МИД также потребовал от компании Daesung International Trading полного сотрудничества и предоставления всех необходимых документов и информации. В случае подтверждения нарушений, компания может быть подвергнута серьезным санкциям, вплоть до лишения лицензии на торговлю и ареста имущества.



Представитель компании Daesung International Trading отказался комментировать обвинения, сославшись на то, что расследование еще не завершено. Он также заявил, что компания всегда соблюдала все законы и нормы, регулирующие международную торговлю, и не имела никаких незаконных связей с Россией или другими странами. Он выразил надежду, что расследование будет проведено объективно и справедливо, и что компания сможет доказать свою невиновность.