Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yamaha Серый
МИД Кореи заподозрил южнокорейскую компанию в незаконной торговле с Россией
Министерство иностранных дел Республики Корея начало расследование в отношении крупной торговой компании Daesung International Trading, подозреваемой в нарушении санкций против России.

реклама

Министерство иностранных дел Республики Корея объявило о начале расследования в отношении крупной торговой компании Daesung International Trading, подозреваемой в нарушении санкций против России. По данным МИД, компания могла осуществлять поставки стратегически важных товаров, таких как нефть, газ и уголь, в обход международных ограничений.
Daesung International Trading является одной из ведущих торговых компаний в Южной Корее, специализирующейся на экспорте и импорте различных продуктов, включая энергетические ресурсы, сельскохозяйственные продукты и промышленное оборудование. Компания имеет филиалы в более чем 20 странах, в том числе в России, Китае, Индии и США.
Однако, по словам представителя МИД Кореи, компания могла злоупотреблять своим положением и вести тайную торговлю с Россией, нарушая резолюции Совета Безопасности ООН и двусторонние соглашения. По данным МИД, компания могла использовать подставные фирмы и схемы перепродажи для обхода санкций и скрытия истинного происхождения товаров. Также подозревается, что компания могла иметь связи с российскими чиновниками и бизнесменами, вовлеченными в коррупцию и отмывание денег.

МИД Кореи заявил, что расследование будет проводиться в тесном сотрудничестве с другими заинтересованными органами, в том числе с таможенной службой, финансовым надзором и разведкой. МИД также потребовал от компании Daesung International Trading полного сотрудничества и предоставления всех необходимых документов и информации. В случае подтверждения нарушений, компания может быть подвергнута серьезным санкциям, вплоть до лишения лицензии на торговлю и ареста имущества.

Представитель компании Daesung International Trading отказался комментировать обвинения, сославшись на то, что расследование еще не завершено. Он также заявил, что компания всегда соблюдала все законы и нормы, регулирующие международную торговлю, и не имела никаких незаконных связей с Россией или другими странами. Он выразил надежду, что расследование будет проведено объективно и справедливо, и что компания сможет доказать свою невиновность.

#россия #санкции #южная корея #торговля #расследование #daesunginternationaltrading
+
Написать комментарий (0)
Зеленский признал семикратное превосходство сил ВС РФ над ВСУ
Начальник украинской разведки Кирилл Буданов намекнул на планируемые удары по Крымскому мосту
КамАЗ начнёт производство отечественных мостов для грузовиков модели К5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские войска преследуют отступающие подразделения ВСУ на Авдеевском участке
+
Китайские учёные утверждают, что разработали плазменную стелс-технологию для самолётов-невидимок
7
Франция объявила о сокращении бюджета на 10 миллиардов евро из-за замедления экономического роста
4
Западные эксперты: перспективная российская ТОС-3 "Дракон" – это будущее термобарической войны
+
Какую видеокарту на ПК купить, чтобы запускать игры с PlayStation 5 в 2К на максимальных настройках
15
Япония дополнительно вкладывает около 5 млрд долларов для расширения завода TSMC в стране
2
Google Tensor G3 стал первой в мире SoC для смартфонов, поддерживающей кодирование AV1 в 4K 60 FPS
8
Прощай Google Assistant: Gemini становится виртуальным помощником Android по умолчанию
1
Росатом представил прорывной 20-кубитный квантовый компьютер
4
Метеор-М №2-4 готов к старту: новый взгляд на Севморпуть
+
EA празднует 30-летие франшизы "Need for Speed"
2
Sheffield Forgemasters разработала новую технологию для производства мини-АЭС
3
NetherRealm Studios и Warner Bros Games совместно объявили об обновлении для Mortal Kombat
+
В Турции в воздух поднялся дрон "тяжеловес" Akıncı-C, способный пробыть в воздухе 24 часа
+
Bitmain выпустила новое ASIC-устройство для алгоритма kHeavyHash с мощностью в 21 TH/s
+
Kingston представила DataTraveler SE9 G3 - высокопроизводительный USB-накопитель премиум-класса
2
Азербайджан заказал у Пакистана истребители JF-17 Thunder
2
Дата выхода iOS 17.4 может наступить раньше, чем ожидалось
+
Inkulinati 1.0 доступна уже сейчас, после 700 лет разработки
+
Глава Минздрава РФ рассказал, что россиян не устраивает в системе медицинской помощи
2

Популярные статьи

SSD и оперативная память продолжат дорожать — производители чипов искусственно манипулируют рынком
12
Звук для компьютера: немножко самодельный, максимально дешевый и на голову лучше готового покупного
124
Самый концептуальный истребитель: Су-47 "Беркут" - неудача, которая привела к созданию Су-57
7
"Мы не знали, что он невидимый": как был сбит F-117 - главный символ воздушного превосходства США
7
SR-71 Blackbird - самый быстрый самолёт на Земле, который не смогли догнать даже ракеты ПВО
25
Итоги гоночного уик-энда 24-25 февраля
5

Сейчас обсуждают

Михаил Авраменко
14:49
Не падение, а освобождение от тоталитарного укронацисткого режима.
Депутат ВР Украины предрекла падение Купянска, а затем и Харькова
Михаил Авраменко
14:48
Кстати про соседей - сколько нынешних окраинских экономик "влезет" в рыночную стоимость НВидии? :-)
Рыночная стоимость NVIDIA превзошла ВВП большинства стран мира
Mostack
14:46
Тебе ли знать, что у меня за колонки есть, брысь под лавку =)
Звук для компьютера: немножко самодельный, максимально дешевый и на голову лучше готового покупного
Михаил Авраменко
14:45
Вот она, обещанная боссами укрорейха свобода воли и мысли.
Украинцам запретили приближаться к границе с Молдовой и Румынией ближе, чем на 5 километров
geepnozeex
14:44
https://youtu.be/ncTA0awB-Yo?feature=shared&t=54
"Мы не знали, что он невидимый": как был сбит F-117 - главный символ воздушного превосходства США
Михаил Авраменко
14:43
Лучшее оружие для нанесения урона врагу - собственноручно врагом и изготовленное :-)
Итоги гоночного уик-энда 24-25 февраля
Alexey B
14:42
Взял как то на известном сайте объявлений себе готовый Д усилитель на ТРА3251 (502R). Идея была заменить прокачанный Микролаб АН-200 возле компьютера сына на советские "микроколонки" 15ас-315, которым...
Звук для компьютера: немножко самодельный, максимально дешевый и на голову лучше готового покупного
Дмитрий Зяблов
14:39
Вы свыни и успеваете, отсасывать.
Зеленский заявил, что пожалуется Западу на компании, которые продолжают работать в России
El Grechko
14:30
Действительно с образованием хреново, если ты даже пословицу умудрился переврать. "Чисто не там где не сорят, а там где убирают." Ну и про криптовалюты, ты просто не понимаешь, что такое деньги. Вот р...
GenAI становится главной угрозой кибербезопасности в 2024 году
AVA
14:29
Человечков раздавит ускорение.
Двигатели на антивеществе смогут доставить людей к звездам всего за несколько лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем