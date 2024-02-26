Выставка представит новейшие разработки в области тактического снаряжения, оружия, оптики, защиты, коммуникаций и информационных технологий для специалистов из силовых структур, правоохранительных органов и военных. Выставка также будет сопровождаться конференцией и специализированной выставкой по беспилотным системам.

С 26 по 28 февраля 2024 года в Нюрнберге, Германия, пройдет Enforce Tac, международная выставка техники безопасности и обороны, ориентированная на специалистов из силовых структур, правоохранительных органов и военных. Выставка представит последние достижения в области тактического снаряжения, оружия, оптики, защиты, коммуникаций и информационных технологий. Источник фото: Enforce TacEnforce Tac является важной площадкой для обмена опытом и знаниями между экспертами из разных стран и регионов. Выставка также сопровождается конференцией European Police Trainer Conference (EPTK), на которой обсуждаются актуальные вопросы подготовки и обучения персонала силовых структур.

Кроме того, в рамках Enforce Tac проходит специализированная выставка U.T.SEC, посвященная беспилотным системам и их применению в сфере безопасности.

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Источник фото: Enforce TacОрганизаторами Enforce Tac являются компания NürnbergMesse и журнал PolizeiPraxis. Выставка привлекает внимание как ведущих производителей и поставщиков техники безопасности и обороны, так и представителей целевой аудитории, включая полицию, спецназ, таможню, пограничную службу, армию и спасательные службы.

В 2023 году выставку посетили более 4000 специалистов из 69 стран, а экспонентами были 250 компаний из 32 стран. Источник фото: Enforce TacEnforce Tac 2024 обещает быть еще более масштабным и интересным событием для всех, кто связан с обеспечением безопасности и защиты. Выставка будет работать с 9:00 до 17:00 в выставочном центре NürnbergMesse. Для посещения выставки необходима предварительная регистрация и подтверждение профессиональной принадлежности.