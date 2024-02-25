Литва, Латвия и Эстония объявили о своем намерении выйти из Конвенции о запрете противопехотных мин, подписанной в 1997 году в Оттаве. Они считают, что противопехотные мины необходимы для обороны от России. Решение стран Балтии вызвало критику со стороны ООН, ЕС, НАТО и России.

Литва, Латвия и Эстония заявили о своем намерении выйти из Конвенции о запрете противопехотных мин, подписанной в 1997 году в Оттаве. Это документ, запрещающий производство, хранение, перевозку и использование противопехотных мин, а также обязывающий уничтожить имеющиеся запасы этих вооружений.

Источник фото: Википедия Страны Балтии объяснили свое решение тем, что они считают противопехотные мины эффективным средством обороны. По их мнению, Конвенция о запрете противопехотных мин лишает их возможности защищать свои границы и территорию от вторжения.



"Мы не можем игнорировать угрозу, которая присутствие на наших границах", - заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Он добавил, что Литва уже начала закупать противопехотные мины у США и других союзников по НАТО.



Латвия и Эстония также поддержали позицию Литвы и заявили, что они готовы выйти из Конвенции о запрете противопехотных мин в ближайшее время. Премьер-министр Латвии Артурс Кришьянис Кариньш назвал противопехотные мины "необходимым инструментом для обеспечения национальной безопасности". Премьер-министр Эстонии Кая Каллас также выразила свою поддержку инициативе Литвы и сказала, что Эстония "не может полагаться только на дипломатию".



Решение стран Балтии вызвало резкую критику со стороны международного сообщества, в том числе ООН, ЕС и НАТО. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал это решение "шагом назад в гуманитарном праве и международном порядке". Он призвал страны Балтии пересмотреть свое решение и остаться в Конвенции о запрете противопехотных мин.



Представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель также выразил свое "глубокое сожаление и озабоченность" по поводу решения стран Балтии. Он заявил, что ЕС "настоятельно призывает" их "соблюдать свои обязательства по Конвенции и не подрывать ее цели и принципы".



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также осудил решение стран Балтии и сказал, что оно "противоречит духу Конвенции и подрывает усилия по борьбе с этими жестокими и бесчеловечными вооружениями". Он добавил, что НАТО "не поддерживает и не одобряет" использование противопехотных мин своими членами и партнерами.



Россия также высказала свое неодобрение решению стран Балтии и назвала его "провокационным и недружественным". Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия "не имеет никаких агрессивных планов в отношении стран Балтии и не собирается нарушать их суверенитет и территориальную целостность". Он также сказал, что Россия "остается верной своим обязательствам по Конвенции о запрете противопехотных мин и призывает все страны к сотрудничеству в этой области".



Конвенция о запрете противопехотных мин была подписана в 1997 году в Оттаве 164 странами, включая Россию и страны Балтии. С тех пор более 50 миллионов противопехотных мин были уничтожены, а число жертв этих вооружений снизилось на 80%. Конвенция также предусматривает помощь жертвам противопехотных мин и очистку зараженных ими территорий.