С 25 февраля по 9 марта на полигоне Махаджан в Раджастане проходят совместные военные учения Индии и Японии, направленные на повышение боевой готовности и согласованности в условиях пустыни и гор. Учения являются частью стратегического партнерства между двумя странами, которые также сотрудничают в области логистики, безопасности и культуры.

25 февраля с.г. на полигоне Махаджан в индийском штате Раджастан начались совместные военные учения «Защитник Дхармы» между индийской армией и сухопутными силами самообороны Японии. Это пятое по счету учение этого рода, которое проводится с 2018 года. Целью учений является укрепление взаимодействия и согласованности между двумя армиями в условиях пустыни и гор.

На учениях принимают участие около 250 военнослужащих с каждой стороны, включая пехоту, танки, артиллерию и инженерные подразделения. Основными элементами учений являются тактические маневры, стрельба, разминирование, медицинская эвакуация и защита от химических, биологических и радиационных угроз. Учения продлятся до 9 марта и завершатся совместной тактической операцией.

Учения «Защитник Дхармы» являются одним из проявлений стратегического партнерства между Индией и Японией, которое основано на общих ценностях и интересах, таких как демократия, свобода, права человека и верховенство закона. Обе страны также заинтересованы в поддержании стабильности и безопасности в регионе Индо-Тихоокеанского бассейна, особенно в свете растущего влияния и агрессии Китая. В 2020 году Индия и Япония подписали соглашение о взаимном предоставлении логистической поддержки, которое позволяет им использовать военные базы и ресурсы друг друга для гуманитарных и оборонных целей.



Учения «Защитник Дхармы» также демонстрируют солидарность и дружбу между народами Индии и Японии, которые имеют долгую историю культурных и экономических связей. Во время учений военнослужащие обмениваются опытом, знаниями и традициями, а также участвуют в спортивных и культурных мероприятиях. Учения также способствуют улучшению профессиональных навыков и боевой готовности обеих армий, которые являются важными факторами для обеспечения мира и безопасности в регионе и в мире.