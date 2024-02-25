После почти 50 лет службы в составе 9-го крыла вертолетной авиации, вертолеты AB-212 были сняты с эксплуатации Воздушными силами Италии. На церемонии по этому поводу были продемонстрированы достижения и вклад этих вертолетов в национальную и международную безопасность. Вертолеты AB-212 будут заменены на более современные и мощные машины UH-101A.

Воздушные силы Италии 23 февраля 2024 года провели церемонию по случаю вывода из эксплуатации вертолетов AB-212, которые служили в составе 9-го крыла вертолетной авиации (9 Stormo) с 1973 года. Вертолеты AB-212, произведенные американской компанией Bell Helicopter и лицензированные итальянской фирмой Agusta, использовались для различных задач, включая транспортировку, поисково-спасательные операции, борьбу с пожарами и поддержку специальных сил.

Фото: Italia Air ForceВ течение своей службы вертолеты AB-212 принимали участие в многочисленных национальных и международных миссиях, таких как операции в Ливане, Сомали, Боснии и Герцеговине, Косово, Афганистане и Ираке. Они также оказывали помощь населению в случае стихийных бедствий, таких как землетрясения в Абруццо в 2009 году и в Центральной Италии в 2016 году.

Вертолеты AB-212 были модернизированы в 2006-2010 годах, получив новую авионику, системы навигации и связи, а также оборудование для ночных полетов. Однако, по словам командующего Воздушными силами Италии генерала Альберто Россо, эти вертолеты уже не отвечают современным требованиям и потребностям, и поэтому было принято решение о их замене на более совершенные машины.



В качестве наследника вертолетов AB-212 Воздушные силы Италии выбрали новый вертолет UH-101A (AW101), разработанный совместно итальянской компанией Leonardo и британской фирмой Westland. Вертолет UH-101A обладает большей грузоподъемностью, дальностью, скоростью и маневренностью, а также современными системами защиты, обнаружения и борьбы с угрозами. В настоящее время Воздушные силы Италии получили 12 из 16 заказанных вертолетов UH-101A, которые будут базироваться на военном аэродроме Кьети в регионе Абруццо.



Церемония по случаю вывода из эксплуатации вертолетов AB-212 прошла в присутствии высокопоставленных военных и гражданских лиц, а также ветеранов и сотрудников Воздушных сил Италии. На церемонии были продемонстрированы некоторые из вертолетов AB-212, а также проведен символический последний полет одного из них. Генерал Россо выразил благодарность всему персоналу, который служил и работал на этих вертолетах, и отдал дань уважения истории и традициям 9-го крыла вертолетной авиации.