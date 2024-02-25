Они будут иметь дизайн в виде шеи-бэнда, три режима шумоподавления, качественный звук, долгое время работы и умный сенсорный контроль.

Компания Huawei анонсировала выход своих новых беспроводных наушников Huawei FreeLace Pro 2, которые будут представлены на специальном мероприятии 28 февраля 2024 года. Наушники обещают стать улучшенной версией предыдущей модели Huawei FreeLace Pro, которая вышла в 2020 году.



Источник фото: Huawei FreeLace ProПо словам представителей Huawei, наушники Huawei FreeLace Pro 2 будут иметь следующие характеристики:

Дизайн в виде шеи-бэнда с магнитными насадками, которые позволяют носить наушники на шее или складывать их в компактную форму.

Активное шумоподавление с тремя режимами: обычный, усиленный и прозрачный. Последний режим позволяет слышать окружающие звуки без снятия наушников.

Качественный звук с поддержкой кодеков AAC и LDAC, а также технологии Huawei HiPair, которая обеспечивает быстрое и удобное подключение к смартфонам Huawei.

Долгое время работы без подзарядки: до 24 часов с включенным шумоподавлением и до 36 часов без него. Кроме того, наушники поддерживают быструю зарядку через USB-C: за 5 минут можно получить до 5 часов работы.

Умный сенсорный контроль, который позволяет управлять воспроизведением музыки, регулировать громкость, переключать режимы шумоподавления и вызывать голосового помощника с помощью касаний и жестов.

Цена и доступность наушников Huawei FreeLace Pro 2 пока не объявлены, но ожидается, что они будут конкурентоспособными на рынке беспроводных наушников.

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По данным аналитиков, Huawei занимает третье место в мире по продажам наушников, уступая только Apple и Samsung. С новой моделью Huawei FreeLace Pro 2 компания надеется укрепить свои позиции и привлечь больше покупателей.