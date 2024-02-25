Власти Шри-Ланки прекратили выдавать долгосрочные туристические визы гражданам России и Украины. Туристы, которые уже находятся на острове, должны покинуть его до 7 марта.

Власти Шри-Ланки объявили, что больше не будут выдавать долгосрочные туристические визы гражданам России и Украины. Это решение было принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в этих странах.

Источник фото: Википедия Генеральный комиссар миграционной службы Шри-Ланки Харша Илукпития заявил, что российские и украинские туристы, которые уже находятся в стране по долгосрочным визам, должны покинуть ее до 7 марта. В противном случае они будут подвергнуты штрафам и депортации.

По словам Илукпитии, это мера предосторожности, направленная на предотвращение распространения новых вариантов коронавируса, которые были обнаружены в России и Украине. Он добавил, что Шри-Ланка продолжит принимать туристов из других стран, которые соблюдают санитарные нормы и проходят обязательное тестирование и карантин.

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Решение Шри-Ланки стало ударом для российского и украинского туризма, который уже пострадал от пандемии. Шри-Ланка была одним из немногих направлений, куда жители этих стран могли лететь без особых ограничений. По данным ассоциации туроператоров России, в январе 2024 года на Шри-Ланку вылетело около 40 тысяч российских туристов, что составило почти половину от всех посетителей острова. Украина также занимала высокое место в рейтинге источников туристического потока на Шри-Ланку.



Туристическая отрасль Шри-Ланки также может пострадать от этого решения, так как российские и украинские туристы приносили значительный доход местным гостиницам, ресторанам и экскурсионным фирмам. Однако власти Шри-Ланки утверждают, что здоровье населения и безопасность гостей являются их приоритетом, и что они будут мониторить ситуацию и корректировать свою политику в зависимости от обстоятельств.